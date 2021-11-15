Де на Волині не буде світла 7 грудня. ГРАФІКИ





Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".



Ознайомитись із графіками на 7 грудня можна за



НЕК «Укренерго» доведено «Волиньобленерго» ліміт споживання на область, перевищення якого не допускається. Загалом по області, як і по всій Україні дефіцит потужності.



Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оприлюднили графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії на 7 грудня.Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".Ознайомитись із графіками на 7 грудня можна за ПОСИЛАННЯМ. НЕК «Укренерго» доведено «Волиньобленерго» ліміт споживання на область, перевищення якого не допускається. Загалом по області, як і по всій Україні дефіцит потужності.Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію