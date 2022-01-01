Вчителька з Волині знімає єдиний в Україні «капустяний» інстаблог. ФОТО

Олеся Костюшко придумала, як монетизувати свій город без додаткових вкладень та на сучасний манер. Освітянка веде інстаблог, де розповідає підписникам, як садить, доглядає та збирає врожай.



Тепер сміливо мріє про велику теплицю для нових можливостей та ціле поле капусти, куди б кожен міг приїхати і самостійно обрати, яку бажає придбати, - повідомляє газета



Олеся Костюшко почала вести інстаграм-сторінку це після переведення навчання на дистанційну форму у зв’язку із коронавірусом і побачила нові перспективи та шляхи додаткового заробітку. Через повномасштабне вторгнення росії, цієї весни, напевне, як і кожен український господар в тилу, посадила свій «Город Перемоги». Тож з нього все і почалося. Лише за кілька місяців кількість читачів та підписників у неї зросла майже втричі. І великою мірою через те, що акцентом свого інстаблогу качинська господиня зробила капусту.



Як виявилося пані Олеся поки що єдина в Україні, хто ділиться своїм досвідом вирощування капусти в Інстаграмі. При чому господиня, яка у звичайних умовах, без застосування будь-яких хімічних препаратів для обробки вирощує аж 8 видів капусти — білоголову, червоноголову, цвітну, броколі, савойську, пекінську, брюссельську та кольрабі.



«До такої кількості прийшла поступово. Мені подобається її вирощувати, бо вона порівняно не вибаглива та стійка до багатьох факторів. Ми звикли, що на наших полях присутня звичайна білокачанна капуста. Але є ж чимало інших видів. Я зацікавилася, чи вийде виростити їх на нашому полі», — зізнається пані Олеся.



Тепер вона знає, що це можливо. Ще в попередні роки садила різні види та переконалася, що на майбутній врожай великою мірою впливає передусім насіння.



«Дуже важливо, яку насінинку ми кидаємо в землю. У мене, наприклад, було таке, що замість броколі виріс ріпак. Відтоді користуюся лише професійним насінням. А ще переконалася, що в нас насіння сортів дає гірший результат, ніж насіння гібридів. Тому всім рекомендую надавати перевагу останнім», — ділиться Олеся Костюшко.



Господиня також зауважує, що кожен сорт капусти має свої індивідуальні особливості. І якщо матимете намір спробувати їх, повинні враховувати наступне.



Пекінську капусту потрібно висаджувати в кінці липня — на початку серпня, коли світловий день зменшується, щоб вона не зацвіла, а сформувала гарний качан. Цвітна капуста на сонці набуває жовтого відтінку. Але якщо листя навколо неї чимось зав’язати, то капустина буде білою. Броколі в умовах спеки формує менший качан. А ще її можна збирати декілька разів за сезон з одного і того ж стебла.



Наступної весни пані Олеся планує збільшити кількість видів капусти на своєму городі. Вирішила перевірити, чи вдасться виростити Кале і Романеско. Крім того популярність в Інстаграмі підштовхує збільшити і площі посадки. Адже тепер багато підписників висловлюють бажання придбати в неї овочі.



Гарбузове насіння як сувеніри



Неабиякий інтерес в інстаграм аудиторії викликало і гарбузове насіння, пісдмажене в печі. Тож вже зараз пані Олеся готується відправляти замовлення.



«Як виявилося, люди купують його, щоб згадати дитинство. Часто просто на подарунки за кордон. Як сувеніри», — посміхається пані Олеся.



Господиня зізнається, що його у неї багато, адже і гарбузів садили немало — 30 соток. Вибирає поступово, гарбуз — корові на корм, а насіння — на продаж і оптом, і вроздріб. До речі, продає через мережу гарбузові диньки значно дорожче, ніж купують на опті. Тож для зацікавлення аудиторії придумала пакування зі своїм логотипом — «Олеся з Волині». Каже, зазначення регіону сьогодні відіграє свою роль. А тим паче, коли продукт передають за кордон.



Хітом сезону стала пеларгонія



Пакування має значення і коли пересилає замовникам кущики пеларгонії. Так, Олеся крім усього займається ще й вирощуванням квітів. Їх у неї також дуже багато.



«Маю, напевне, сортів з 15. Колись українські господині вирощували пеларгонії в домі, щоб моль не заводилась. А зараз це розкішна квітка, яка є окрасою і інтер’єру, і подвіря. Вона має багато видів. І деякі в мене є. Зокрема, і трояндовидні, тюльпановидні, й піоновидні», — розповідає наша співрозмовниця.



Квітами вона займається і зимовою дниною. Обрізає, вкорінює. Вирощує їх і з насіння. Каже, що цього літа був просто якийсь бум на замовлення пеларгонії. Пересилала їх практично в усі куточки України: Одеса, Харків, Дніпро, Львів. Тому активно поновлює свій розсадник, готуючись до весни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчителька з волинського села Качинпридумала, як монетизувати свій город без додаткових вкладень та на сучасний манер. Освітянка веде інстаблог, де розповідає підписникам, як садить, доглядає та збирає врожай.Тепер сміливо мріє про велику теплицю для нових можливостей та ціле поле капусти, куди б кожен міг приїхати і самостійно обрати, яку бажає придбати, - повідомляє газета «Полісся» Олеся Костюшко почала вести інстаграм-сторінку це після переведення навчання на дистанційну форму у зв’язку із коронавірусом і побачила нові перспективи та шляхи додаткового заробітку. Через повномасштабне вторгнення росії, цієї весни, напевне, як і кожен український господар в тилу, посадила свій «Город Перемоги». Тож з нього все і почалося. Лише за кілька місяців кількість читачів та підписників у неї зросла майже втричі. І великою мірою через те, що акцентом свого інстаблогу качинська господиня зробила капусту.Як виявилося пані Олеся поки що єдина в Україні, хто ділиться своїм досвідом вирощування капусти в Інстаграмі. При чому господиня, яка у звичайних умовах, без застосування будь-яких хімічних препаратів для обробки вирощує аж 8 видів капусти — білоголову, червоноголову, цвітну, броколі, савойську, пекінську, брюссельську та кольрабі.«До такої кількості прийшла поступово. Мені подобається її вирощувати, бо вона порівняно не вибаглива та стійка до багатьох факторів. Ми звикли, що на наших полях присутня звичайна білокачанна капуста. Але є ж чимало інших видів. Я зацікавилася, чи вийде виростити їх на нашому полі», — зізнається пані Олеся.Тепер вона знає, що це можливо. Ще в попередні роки садила різні види та переконалася, що на майбутній врожай великою мірою впливає передусім насіння.«Дуже важливо, яку насінинку ми кидаємо в землю. У мене, наприклад, було таке, що замість броколі виріс ріпак. Відтоді користуюся лише професійним насінням. А ще переконалася, що в нас насіння сортів дає гірший результат, ніж насіння гібридів. Тому всім рекомендую надавати перевагу останнім», — ділиться Олеся Костюшко.Господиня також зауважує, що кожен сорт капусти має свої індивідуальні особливості. І якщо матимете намір спробувати їх, повинні враховувати наступне.Пекінську капусту потрібно висаджувати в кінці липня — на початку серпня, коли світловий день зменшується, щоб вона не зацвіла, а сформувала гарний качан. Цвітна капуста на сонці набуває жовтого відтінку. Але якщо листя навколо неї чимось зав’язати, то капустина буде білою. Броколі в умовах спеки формує менший качан. А ще її можна збирати декілька разів за сезон з одного і того ж стебла.Наступної весни пані Олеся планує збільшити кількість видів капусти на своєму городі. Вирішила перевірити, чи вдасться виростити Кале і Романеско. Крім того популярність в Інстаграмі підштовхує збільшити і площі посадки. Адже тепер багато підписників висловлюють бажання придбати в неї овочі.Неабиякий інтерес в інстаграм аудиторії викликало і гарбузове насіння, пісдмажене в печі. Тож вже зараз пані Олеся готується відправляти замовлення.«Як виявилося, люди купують його, щоб згадати дитинство. Часто просто на подарунки за кордон. Як сувеніри», — посміхається пані Олеся.Господиня зізнається, що його у неї багато, адже і гарбузів садили немало — 30 соток. Вибирає поступово, гарбуз — корові на корм, а насіння — на продаж і оптом, і вроздріб. До речі, продає через мережу гарбузові диньки значно дорожче, ніж купують на опті. Тож для зацікавлення аудиторії придумала пакування зі своїм логотипом — «Олеся з Волині». Каже, зазначення регіону сьогодні відіграє свою роль. А тим паче, коли продукт передають за кордон.Пакування має значення і коли пересилає замовникам кущики пеларгонії. Так, Олеся крім усього займається ще й вирощуванням квітів. Їх у неї також дуже багато.«Маю, напевне, сортів з 15. Колись українські господині вирощували пеларгонії в домі, щоб моль не заводилась. А зараз це розкішна квітка, яка є окрасою і інтер’єру, і подвіря. Вона має багато видів. І деякі в мене є. Зокрема, і трояндовидні, тюльпановидні, й піоновидні», — розповідає наша співрозмовниця.Квітами вона займається і зимовою дниною. Обрізає, вкорінює. Вирощує їх і з насіння. Каже, що цього літа був просто якийсь бум на замовлення пеларгонії. Пересилала їх практично в усі куточки України: Одеса, Харків, Дніпро, Львів. Тому активно поновлює свій розсадник, готуючись до весни.

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