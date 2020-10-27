У селі на Волині з`явився підрозділ пожежної охорони. ФОТО

У селі на Волині з`явився підрозділ пожежної охорони. ФОТО
У селі Підбереззя Горохівської громади урочисто відкрили новий підрозділ місцевої пожежної охорони.

Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

Пожежна команда розташувалась у новозбудованому депо, вогнеборці отримали на озброєння пожежну автоцистерну з комплектом спеціального обладнання, а також новий бойовий одяг та захисне спорядження.

Слід зазначити, що створення підрозділу відбулось за сприяння голови Горохівської міської ради Віктора Годика, а також депутата обласної ради Тараса Щерблюка. Оснащенню команди сприяла міжнародна організація «Говерла», в рамках якого Горохівська територіальна громада отримала форменний одяг, спеціальне обладнання та спорядження. Головне управління ДСНС України в області надало для потреб підрозділу пожежно-рятувальний автомобіль.

Присутні хвилиною мовчання вшанували полеглих у війні з росією за мир і свободу України. Юні рятувальники громади продемонстрували свої знання з правил безпеки і пообіцяли рости патріотами своєї держави і допомагати дорослим колегам в майбутньому.

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Теги: ДСНС, Підбереззя, Горохів, Волинь
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