У селі на Волині з`явився підрозділ пожежної охорони. ФОТО

У селі Підбереззя Горохівської громади урочисто відкрили новий підрозділ місцевої пожежної охорони.Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.Пожежна команда розташувалась у новозбудованому депо, вогнеборці отримали на озброєння пожежну автоцистерну з комплектом спеціального обладнання, а також новий бойовий одяг та захисне спорядження.Слід зазначити, що створення підрозділу відбулось за сприяння голови Горохівської міської ради, а також депутата обласної ради. Оснащенню команди сприяла міжнародна організація «Говерла», в рамках якого Горохівська територіальна громада отримала форменний одяг, спеціальне обладнання та спорядження. Головне управління ДСНС України в області надало для потреб підрозділу пожежно-рятувальний автомобіль.Присутні хвилиною мовчання вшанували полеглих у війні з росією за мир і свободу України. Юні рятувальники громади продемонстрували свої знання з правил безпеки і пообіцяли рости патріотами своєї держави і допомагати дорослим колегам в майбутньому.