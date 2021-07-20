Волинські школярі висадили 500 цибулин квітів з Нідерландів. ВІДЕО





Про це Наталія Гаць.



З її слів, у рамках проєкту школа отримала різні види рослин: нарциси, тюльпани, гіацинти, крокуси, які проростуть навесні.



Освітянка зазначила, що Торчинський ліцей співпрацює з волонтерами від початку повномасштабної війни, зокрема школярі та вчителі готують солодощі, домашню випічку, хліб та дитячі малюнки, котрі волонтери передають військовим.



Як розповіла ліцеїстка Софія Радчук, така благодійна акція дозволяє відновити природу, яка зазнала змін і руйнувань через війну, а також прикрасити територію школи.



"Я тримаю гіацинти, вони різних кольорів від білого до темно-бурих. Ми – сила, ми – нація і ми повинні триматися один біля одного і допомагати, тим самим наближаємо Україну до перемоги", – говорить школярка.



Після висаджування квітів для волонтерів мав відбутися концерт, однак через повітряну тривогу всі присутні на акції перейшли в укриття. Там ліцеїсти вітали гостей із Міжнародним днем волонтера.





Після акції з висаджування рослин торчинські волонтери розповіли учням про поїздки на фронт, бойові трофеї і спілкування з військовослужбовцями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Торчин учні ліцею разом із місцевими волонтерами 5 грудня висаджували цибулини квітів. Пів тисячі підземних пагонів освітній заклад отримав із Нідерландів у рамках проєкту "Flowers4school".Про це Суспільному розповіла заступниця директора ліцеюЗ її слів, у рамках проєкту школа отримала різні види рослин: нарциси, тюльпани, гіацинти, крокуси, які проростуть навесні.Освітянка зазначила, що Торчинський ліцей співпрацює з волонтерами від початку повномасштабної війни, зокрема школярі та вчителі готують солодощі, домашню випічку, хліб та дитячі малюнки, котрі волонтери передають військовим.Як розповіла ліцеїстка, така благодійна акція дозволяє відновити природу, яка зазнала змін і руйнувань через війну, а також прикрасити територію школи."Я тримаю гіацинти, вони різних кольорів від білого до темно-бурих. Ми – сила, ми – нація і ми повинні триматися один біля одного і допомагати, тим самим наближаємо Україну до перемоги", – говорить школярка.Після висаджування квітів для волонтерів мав відбутися концерт, однак через повітряну тривогу всі присутні на акції перейшли в укриття. Там ліцеїсти вітали гостей із Міжнародним днем волонтера.Після акції з висаджування рослин торчинські волонтери розповіли учням про поїздки на фронт, бойові трофеї і спілкування з військовослужбовцями.

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