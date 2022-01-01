Волинський священник з гумором пояснив, чи потрібно святкувати Різдво по-новому. ВІДЕО

Відомий волинський священникз гумором пояснив. що думає про дискусії щодо святкування Різдва "з цивілізованим світом".Про це священник розповів у відео, опублікованому на своїй сторінці у фейсбуці.Отець Віктор Мартиненко підписав відео так: "На питання про "цивілізоване Різдво" уникаю відповідати, бо воно мене виводить із рівноваги. Але сьогодні те питання наздогнало мене у власній хаті. Експрес-інтерв'ю для дружини. Сказали виставити для духовної користі френдів".Священник зазначив, що насправді всі святкують Різдво 25 грудня, але дехто це робить за іншим календарем.Отець Віктор каже, що можна святкувати Різдво Христове"З 4 грудня, зі свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, можна колядувати. Добрі діла можна робити щодня, в церкву можна ходити щодня. 25 грудня ідіть в церкву, моліться або Сиридону, або прославляйте Різдво Христове і Матір Божу, і Воскресіння.... Або переходьте повністю на новий календар. Інакше виходить літургічна шизофренія - перейти на новий календар на одне свято", - висловив свою думку духівник.Священник з Нововолинська зауважив, що крім Різдва є й інші свята, які теж потрібно святкувати в інші дати. До прикладу пам'ять святого мученика Романа Кесарійського в народі шанують 1 грудня, але у церквах, що користуються григоріанським календарем Романи святкують День ангела на два тижні раніше.Отець Віктор підкреслив, що бажання змінити календар у людей вмикається чомусь тільки перед Різдвом і відразу ж пояснив це:"Бо не з москалями", але москалі воду п`ють, хліб їдять, повітрям дихають, в москалів неділя - вихідний, ми в середу зробимо?" - сказав священник.