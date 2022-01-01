Волинський священник з гумором пояснив, чи потрібно святкувати Різдво по-новому. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
Відомий волинський священник Віктор Мартиненко з гумором пояснив. що думає про дискусії щодо святкування Різдва "з цивілізованим світом".
Про це священник розповів у відео, опублікованому на своїй сторінці у фейсбуці.
Отець Віктор Мартиненко підписав відео так: "На питання про "цивілізоване Різдво" уникаю відповідати, бо воно мене виводить із рівноваги. Але сьогодні те питання наздогнало мене у власній хаті. Експрес-інтерв'ю для дружини. Сказали виставити для духовної користі френдів".
Священник зазначив, що насправді всі святкують Різдво 25 грудня, але дехто це робить за іншим календарем.
Отець Віктор каже, що можна святкувати Різдво Христове
"З 4 грудня, зі свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, можна колядувати. Добрі діла можна робити щодня, в церкву можна ходити щодня. 25 грудня ідіть в церкву, моліться або Сиридону, або прославляйте Різдво Христове і Матір Божу, і Воскресіння.... Або переходьте повністю на новий календар. Інакше виходить літургічна шизофренія - перейти на новий календар на одне свято", - висловив свою думку духівник.
Священник з Нововолинська зауважив, що крім Різдва є й інші свята, які теж потрібно святкувати в інші дати. До прикладу пам'ять святого мученика Романа Кесарійського в народі шанують 1 грудня, але у церквах, що користуються григоріанським календарем Романи святкують День ангела на два тижні раніше.
Отець Віктор підкреслив, що бажання змінити календар у людей вмикається чомусь тільки перед Різдвом і відразу ж пояснив це:
"Бо не з москалями", але москалі воду п`ють, хліб їдять, повітрям дихають, в москалів неділя - вихідний, ми в середу зробимо?" - сказав священник.
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Про це священник розповів у відео, опублікованому на своїй сторінці у фейсбуці.
Отець Віктор Мартиненко підписав відео так: "На питання про "цивілізоване Різдво" уникаю відповідати, бо воно мене виводить із рівноваги. Але сьогодні те питання наздогнало мене у власній хаті. Експрес-інтерв'ю для дружини. Сказали виставити для духовної користі френдів".
Священник зазначив, що насправді всі святкують Різдво 25 грудня, але дехто це робить за іншим календарем.
Отець Віктор каже, що можна святкувати Різдво Христове
"З 4 грудня, зі свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, можна колядувати. Добрі діла можна робити щодня, в церкву можна ходити щодня. 25 грудня ідіть в церкву, моліться або Сиридону, або прославляйте Різдво Христове і Матір Божу, і Воскресіння.... Або переходьте повністю на новий календар. Інакше виходить літургічна шизофренія - перейти на новий календар на одне свято", - висловив свою думку духівник.
Священник з Нововолинська зауважив, що крім Різдва є й інші свята, які теж потрібно святкувати в інші дати. До прикладу пам'ять святого мученика Романа Кесарійського в народі шанують 1 грудня, але у церквах, що користуються григоріанським календарем Романи святкують День ангела на два тижні раніше.
Отець Віктор підкреслив, що бажання змінити календар у людей вмикається чомусь тільки перед Різдвом і відразу ж пояснив це:
"Бо не з москалями", але москалі воду п`ють, хліб їдять, повітрям дихають, в москалів неділя - вихідний, ми в середу зробимо?" - сказав священник.
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