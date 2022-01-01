Росіяни створили фейкові канали ДТЕК, щоб дезінформувати українців і сіяти паніку

Компанія з виробництва енергії ДТЕК заявляє про створення росіянами десятків фейкових телеграм-каналів.Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.У компанії повідомляють, що метою створення фейкових каналів є залучення великої кількості підписників, дезінформація українців, маніпулювання суспільною свідомістю, і при потребі можливість сіяти паніку."Не маючи жодних шансів проти ЗСУ та українських енергетиків, російські терористи розгорнули кампанії з дезінформації. В жодному разі не довіряйте фейковим каналам. Не цитуйте. Не поширюйте. Єдиний офіційній телеграм-канал Групи ДТЕК авторизований і має синю галочку. Ми щоденно публікуємо офіційну інформацію про ситуацію з енергопостачанням, про екстрені та стабілізаційні відключення", - йдеться у повідомленні.У ДТЕК повідомляють про такі фейкові канали:- https://t.me/DTEKKyivskelectromerezhibot (набирає підписників! Обережно!)- https://t me/dtek_svitlo- https://t.me/DTEKinfo- @workdonbass_botПри виявленні нових фейкових каналів список буде доповнюватися.