Бюджети Волині отримали майже 13 мільярдів від платників податків

Бюджети Волині отримали майже 13 мільярдів від платників податків
Упродовж січня-листопада 2022 року платники податків Волині спрямували до бюджетів майже 13 мільярдів гривень податкових платежів.

Про це повідомляють у ГУ ДПС у Волинській області.

Бюджети області усіх рівнів отримали 12 мільярдів 947 мільйонів гривень податкових платежів.

Сума перерахованих до бюджетів усіх рівнів податків в області на 2 мільярди 867 мільйонів гривень перевищує аналогічні надходження торік.

Вагомий позитив у податкових надходженнях за підсумками одинадцяти місяців поточного року дозволяє впевнено прогнозувати успішне завершення року, – запевняють у податковій службі в області.

«Наш постійний і конструктивний діалог із представниками реального сектору економіки, дистанційна взаємодія у питаннях звітування та виконання платниками податкових зобов’язань і соціальна відповідальність бізнесу - це складові, які сприяють ритмічному і своєчасному наповненню бюджету. Власне ріст показників сплати податків на понад чверть до минулорічних показників в умовах воєнного стану – це потужна основа для фінансування заходів оборонного характеру на усіх рівнях», - зазначає в.о. начальника
Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Лисеюк.

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Теги: гроші, бюджет, Волинь, ГУ ДПС, податки
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