У Курській області поширюють чутки про можливе вторгнення ЗСУ

У Курській області поширюють чутки про можливе вторгнення ЗСУ
У Росії поширюються чутки про нібито можливе вторгнення українських військ на територію Курської області, й на прикордонних районах зводять укріплення.

Про це 7 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформації про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян", - розповіли у відомстві.

Також в українському Генштабі, у російському місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення ЗСУ.

"У зв'язку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах", - йдеться у публікації.

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Теги: Курська область, чути, вторгення ЗСУ
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