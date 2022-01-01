У Курській області поширюють чутки про можливе вторгнення ЗСУ





Про це 7 грудня



"Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформації про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян", - розповіли у відомстві.



Також в українському Генштабі, у російському місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення ЗСУ.



"У зв'язку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах", - йдеться у публікації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Росії поширюються чутки про нібито можливе вторгнення українських військ на територію Курської області, й на прикордонних районах зводять укріплення.Про це 7 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ."Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформації про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян", - розповіли у відомстві.Також в українському Генштабі, у російському місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення ЗСУ."У зв'язку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах", - йдеться у публікації.

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