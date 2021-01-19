Кому у Луцьку можна безкоштовно їздити громадським транспортом
Сьогодні, 10:39
У Луцьку затвердили перелік категорій громадян, які зможуть безкоштовно їздити громадським транспортом.
Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради у середу, 7 грудня, пише Конкурент.
Так, у тролейбусах Луцька зможуть безплатно їздити такі категорії громадян, які зареєстровані в Луцьку та інших населених пунктах громади:
- Учасники бойових дій;
- Бійці-добровольці;
- Постраждалі учасники Революції Гідності;
- Особи з інвалідністю внаслідок війни;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;
- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1;
- Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 2;
- Діти віком від 6 до 18 років з багатодітних сімей (до 23 років у випадку навчання за денною чи дуальною формою навчання);
- Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що забезпечені Єдиним квитком;
- Діти з інвалідністю віком до 18 років;
- Особи, які супроводжують дітей з інвалідністю віком до 18 років;
- Діти військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, – на період їх відрядження для участі у ООС, та діти осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС відповідно до продовження терміну дії та внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької міської територіальної громади, на 2021–2023 роки;
- Ветерани військової служби;
- Ветерани органів внутрішніх справ;
- Ветерани Національної поліції;
- Ветерани податкової міліції;
- Ветерани Державної пожежної охорони;
- Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби;
- Ветерани служби цивільного захисту;
- Ветерани Держспецзв’язку;
- Ветерани ОУН-УПА;
- Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження військової служби;
- Особи, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
- Пенсіонери за віком;
- Реабілітовані особи та особи, потерпілі від політичних репресій;
- Особи, визнані жертвами нацистських переслідувань;
- Особи з інвалідністю;
- Особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи;
- Почесні громадяни Луцької міської територіальної громади;
- Працівники відділу транспорту Луцької міської ради;
- Працівники управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради;
- Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради;
- Працівники відділу превенції Луцького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області (за списком);
- Працівники Луцького районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Волинській області (за списком);
- Працівники територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади (за списком);
- Працівники департаменту соціальної політики Луцької міської ради (за списком);
- Працівники управління Держпраці (Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці) у Волинській області (за списком);
- Вимушено переселені особи, на період воєнного стану, які мають право на отримання електронного квитка на безоплатній основі та при наявності відповідного посвідчення з переліку вищезазначених категорій.
У маршрутках Луцька зможуть безплатно їздити такі категорії громадян, які зареєстровані в Луцьку та інших населених пунктах громади:
- Учасники бойових дій;
- Бійці-добровольці;
- Постраждалі учасники Революції Гідності;
- Особи з інвалідністю внаслідок війни;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;
- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1;
- Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 2;
- Діти з інвалідністю віком до 18 років;
- Особи, які супроводжують дітей з інвалідністю віком до 18 років;
- Особа з інвалідністю з дитинства І групи;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю з дитинства І групи;
- Особа з інвалідністю з дитинства ІІ групи;
- Особи з інвалідністю (гемодіаліз, при наявності медичної довідки з лікувальної установи);
- Ветерани ОУН-УПА;
- Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час - проходження військової служби;
- Особи, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
- Реабілітовані особи та особи, потерпілі від політичних репресій;
- Особи, визнані жертвами нацистських переслідувань;
- Особи з інвалідністю по зору;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи по зору;
- Особи з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату;
- Особи з інвалідністю ІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату;
- Почесні громадяни Луцької міської територіальної громади;
- Працівники відділу транспорту Луцької міської ради;
- Громадяни, яким за рішенням виконкому видано посвідчення на право безоплатного проїзду в автобусах;
- Працівники управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради;
- Працівники відділу превенції Луцького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області (за списком);
- Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради;
- Працівники управління Держпраці (Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці) у Волинській області (за списком);
- Працівники територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади (за списком);
- Працівники департаменту соціальної політики Луцької міської ради (за списком).
У приміських маршрутках зможуть безплатно їздити такі категорії громадян, які зареєстровані в Луцьку та інших населених пунктах громади:
- Учасники бойових дій;
- Бійці-добровольці;
- Постраждалі учасники Революції Гідності;
- Особи з інвалідністю внаслідок війни;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;
- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1;
- Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 2;
- Діти з інвалідністю віком до 18 років;
- Особи, які супроводжують дітей з інвалідністю віком до 18 років;
- Особа з інвалідністю з дитинства І групи;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю з дитинства І групи;
- Особа з інвалідністю з дитинства ІІ групи;
- Особи з інвалідністю (гемодіаліз, при наявності медичної довідки з лікувальної установи);
- Ветерани ОУН-УПА;
- Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження військової служби;
- Особи, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
- Реабілітовані особи та особи, потерпілі від політичних репресій;
- Особи, визнані жертвами нацистських переслідувань;
- Особи з інвалідністю по зору;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи по зору;
- Особи з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату;
- Особи з інвалідністю ІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату;
- Почесні громадяни Луцької міської територіальної громади;
- Працівники відділу транспорту Луцької міської ради;
- Громадяни, яким за рішенням виконавчого комітету видано посвідчення на право безоплатного проїзду в автобусах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради у середу, 7 грудня, пише Конкурент.
Так, у тролейбусах Луцька зможуть безплатно їздити такі категорії громадян, які зареєстровані в Луцьку та інших населених пунктах громади:
- Учасники бойових дій;
- Бійці-добровольці;
- Постраждалі учасники Революції Гідності;
- Особи з інвалідністю внаслідок війни;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;
- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1;
- Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 2;
- Діти віком від 6 до 18 років з багатодітних сімей (до 23 років у випадку навчання за денною чи дуальною формою навчання);
- Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що забезпечені Єдиним квитком;
- Діти з інвалідністю віком до 18 років;
- Особи, які супроводжують дітей з інвалідністю віком до 18 років;
- Діти військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, – на період їх відрядження для участі у ООС, та діти осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС відповідно до продовження терміну дії та внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької міської територіальної громади, на 2021–2023 роки;
- Ветерани військової служби;
- Ветерани органів внутрішніх справ;
- Ветерани Національної поліції;
- Ветерани податкової міліції;
- Ветерани Державної пожежної охорони;
- Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби;
- Ветерани служби цивільного захисту;
- Ветерани Держспецзв’язку;
- Ветерани ОУН-УПА;
- Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження військової служби;
- Особи, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
- Пенсіонери за віком;
- Реабілітовані особи та особи, потерпілі від політичних репресій;
- Особи, визнані жертвами нацистських переслідувань;
- Особи з інвалідністю;
- Особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи;
- Почесні громадяни Луцької міської територіальної громади;
- Працівники відділу транспорту Луцької міської ради;
- Працівники управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради;
- Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради;
- Працівники відділу превенції Луцького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області (за списком);
- Працівники Луцького районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Волинській області (за списком);
- Працівники територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади (за списком);
- Працівники департаменту соціальної політики Луцької міської ради (за списком);
- Працівники управління Держпраці (Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці) у Волинській області (за списком);
- Вимушено переселені особи, на період воєнного стану, які мають право на отримання електронного квитка на безоплатній основі та при наявності відповідного посвідчення з переліку вищезазначених категорій.
У маршрутках Луцька зможуть безплатно їздити такі категорії громадян, які зареєстровані в Луцьку та інших населених пунктах громади:
- Учасники бойових дій;
- Бійці-добровольці;
- Постраждалі учасники Революції Гідності;
- Особи з інвалідністю внаслідок війни;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;
- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1;
- Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 2;
- Діти з інвалідністю віком до 18 років;
- Особи, які супроводжують дітей з інвалідністю віком до 18 років;
- Особа з інвалідністю з дитинства І групи;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю з дитинства І групи;
- Особа з інвалідністю з дитинства ІІ групи;
- Особи з інвалідністю (гемодіаліз, при наявності медичної довідки з лікувальної установи);
- Ветерани ОУН-УПА;
- Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час - проходження військової служби;
- Особи, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
- Реабілітовані особи та особи, потерпілі від політичних репресій;
- Особи, визнані жертвами нацистських переслідувань;
- Особи з інвалідністю по зору;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи по зору;
- Особи з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату;
- Особи з інвалідністю ІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату;
- Почесні громадяни Луцької міської територіальної громади;
- Працівники відділу транспорту Луцької міської ради;
- Громадяни, яким за рішенням виконкому видано посвідчення на право безоплатного проїзду в автобусах;
- Працівники управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради;
- Працівники відділу превенції Луцького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області (за списком);
- Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради;
- Працівники управління Держпраці (Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці) у Волинській області (за списком);
- Працівники територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади (за списком);
- Працівники департаменту соціальної політики Луцької міської ради (за списком).
У приміських маршрутках зможуть безплатно їздити такі категорії громадян, які зареєстровані в Луцьку та інших населених пунктах громади:
- Учасники бойових дій;
- Бійці-добровольці;
- Постраждалі учасники Революції Гідності;
- Особи з інвалідністю внаслідок війни;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;
- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1;
- Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 2;
- Діти з інвалідністю віком до 18 років;
- Особи, які супроводжують дітей з інвалідністю віком до 18 років;
- Особа з інвалідністю з дитинства І групи;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю з дитинства І групи;
- Особа з інвалідністю з дитинства ІІ групи;
- Особи з інвалідністю (гемодіаліз, при наявності медичної довідки з лікувальної установи);
- Ветерани ОУН-УПА;
- Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження військової служби;
- Особи, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
- Реабілітовані особи та особи, потерпілі від політичних репресій;
- Особи, визнані жертвами нацистських переслідувань;
- Особи з інвалідністю по зору;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи по зору;
- Особи з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату;
- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату;
- Особи з інвалідністю ІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату;
- Почесні громадяни Луцької міської територіальної громади;
- Працівники відділу транспорту Луцької міської ради;
- Громадяни, яким за рішенням виконавчого комітету видано посвідчення на право безоплатного проїзду в автобусах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський нагородив воїнів 14 ОМБр. ФОТО
Сьогодні, 11:04
Чому на Волині у період війни побільшало розлучень
Сьогодні, 10:48
Кому у Луцьку можна безкоштовно їздити громадським транспортом
Сьогодні, 10:39
ЗСУ вже знищили 92 740 окупантів
Сьогодні, 10:21
У Курській області поширюють чутки про можливе вторгнення ЗСУ
Сьогодні, 09:52
Медіа