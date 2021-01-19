Кому у Луцьку можна безкоштовно їздити громадським транспортом





Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради у середу, 7 грудня, пише



Так, у тролейбусах Луцька зможуть безплатно їздити такі категорії громадян, які зареєстровані в Луцьку та інших населених пунктах громади:



- Учасники бойових дій;

- Бійці-добровольці;

- Постраждалі учасники Революції Гідності;

- Особи з інвалідністю внаслідок війни;

- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;

- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1;

- Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 2;

- Діти віком від 6 до 18 років з багатодітних сімей (до 23 років у випадку навчання за денною чи дуальною формою навчання);

- Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що забезпечені Єдиним квитком;

- Діти з інвалідністю віком до 18 років;

- Особи, які супроводжують дітей з інвалідністю віком до 18 років;

- Діти військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, – на період їх відрядження для участі у ООС, та діти осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС відповідно до продовження терміну дії та внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької міської територіальної громади, на 2021–2023 роки;

- Ветерани військової служби;

- Ветерани органів внутрішніх справ;

- Ветерани Національної поліції;

- Ветерани податкової міліції;

- Ветерани Державної пожежної охорони;

- Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби;

- Ветерани служби цивільного захисту;

- Ветерани Держспецзв’язку;

- Ветерани ОУН-УПА;

- Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження військової служби;

- Особи, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

- Пенсіонери за віком;

- Реабілітовані особи та особи, потерпілі від політичних репресій;

- Особи, визнані жертвами нацистських переслідувань;

- Особи з інвалідністю;

- Особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи;

- Почесні громадяни Луцької міської територіальної громади;

- Працівники відділу транспорту Луцької міської ради;

- Працівники управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради;

- Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради;

- Працівники відділу превенції Луцького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області (за списком);

- Працівники Луцького районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Волинській області (за списком);

- Працівники територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади (за списком);

- Працівники департаменту соціальної політики Луцької міської ради (за списком);

- Працівники управління Держпраці (Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці) у Волинській області (за списком);

- Вимушено переселені особи, на період воєнного стану, які мають право на отримання електронного квитка на безоплатній основі та при наявності відповідного посвідчення з переліку вищезазначених категорій.



У маршрутках Луцька зможуть безплатно їздити такі категорії громадян, які зареєстровані в Луцьку та інших населених пунктах громади:



- Учасники бойових дій;

- Бійці-добровольці;

- Постраждалі учасники Революції Гідності;

- Особи з інвалідністю внаслідок війни;

- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;

- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1;

- Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 2;

- Діти з інвалідністю віком до 18 років;

- Особи, які супроводжують дітей з інвалідністю віком до 18 років;

- Особа з інвалідністю з дитинства І групи;

- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю з дитинства І групи;

- Особа з інвалідністю з дитинства ІІ групи;

- Особи з інвалідністю (гемодіаліз, при наявності медичної довідки з лікувальної установи);

- Ветерани ОУН-УПА;

- Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час - проходження військової служби;

- Особи, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

- Реабілітовані особи та особи, потерпілі від політичних репресій;

- Особи, визнані жертвами нацистських переслідувань;

- Особи з інвалідністю по зору;

- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи по зору;

- Особи з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату;

- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату;

- Особи з інвалідністю ІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату;

- Почесні громадяни Луцької міської територіальної громади;

- Працівники відділу транспорту Луцької міської ради;

- Громадяни, яким за рішенням виконкому видано посвідчення на право безоплатного проїзду в автобусах;

- Працівники управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради;

- Працівники відділу превенції Луцького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області (за списком);

- Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради;

- Працівники управління Держпраці (Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці) у Волинській області (за списком);

- Працівники територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади (за списком);

- Працівники департаменту соціальної політики Луцької міської ради (за списком).



У приміських маршрутках зможуть безплатно їздити такі категорії громадян, які зареєстровані в Луцьку та інших населених пунктах громади:



- Учасники бойових дій;

- Бійці-добровольці;

- Постраждалі учасники Революції Гідності;

- Особи з інвалідністю внаслідок війни;

- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;

- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1;

- Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 2;

- Діти з інвалідністю віком до 18 років;

- Особи, які супроводжують дітей з інвалідністю віком до 18 років;

- Особа з інвалідністю з дитинства І групи;

- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю з дитинства І групи;

- Особа з інвалідністю з дитинства ІІ групи;

- Особи з інвалідністю (гемодіаліз, при наявності медичної довідки з лікувальної установи);

- Ветерани ОУН-УПА;

- Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження військової служби;

- Особи, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

- Реабілітовані особи та особи, потерпілі від політичних репресій;

- Особи, визнані жертвами нацистських переслідувань;

- Особи з інвалідністю по зору;

- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи по зору;

- Особи з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату;

- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату;

- Особи з інвалідністю ІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату;

- Почесні громадяни Луцької міської територіальної громади;

- Працівники відділу транспорту Луцької міської ради;

- Громадяни, яким за рішенням виконавчого комітету видано посвідчення на право безоплатного проїзду в автобусах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку затвердили перелік категорій громадян, які зможуть безкоштовно їздити громадським транспортом.Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради у середу, 7 грудня, пише Конкурент Так, уЛуцька зможуть безплатно їздити такі категорії громадян, які зареєстровані в Луцьку та інших населених пунктах громади:- Учасники бойових дій;- Бійці-добровольці;- Постраждалі учасники Революції Гідності;- Особи з інвалідністю внаслідок війни;- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1;- Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 2;- Діти віком від 6 до 18 років з багатодітних сімей (до 23 років у випадку навчання за денною чи дуальною формою навчання);- Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що забезпечені Єдиним квитком;- Діти з інвалідністю віком до 18 років;- Особи, які супроводжують дітей з інвалідністю віком до 18 років;- Діти військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, – на період їх відрядження для участі у ООС, та діти осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС відповідно до продовження терміну дії та внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької міської територіальної громади, на 2021–2023 роки;- Ветерани військової служби;- Ветерани органів внутрішніх справ;- Ветерани Національної поліції;- Ветерани податкової міліції;- Ветерани Державної пожежної охорони;- Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби;- Ветерани служби цивільного захисту;- Ветерани Держспецзв’язку;- Ветерани ОУН-УПА;- Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження військової служби;- Особи, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;- Пенсіонери за віком;- Реабілітовані особи та особи, потерпілі від політичних репресій;- Особи, визнані жертвами нацистських переслідувань;- Особи з інвалідністю;- Особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи;- Почесні громадяни Луцької міської територіальної громади;- Працівники відділу транспорту Луцької міської ради;- Працівники управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради;- Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради;- Працівники відділу превенції Луцького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області (за списком);- Працівники Луцького районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Волинській області (за списком);- Працівники територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади (за списком);- Працівники департаменту соціальної політики Луцької міської ради (за списком);- Працівники управління Держпраці (Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці) у Волинській області (за списком);- Вимушено переселені особи, на період воєнного стану, які мають право на отримання електронного квитка на безоплатній основі та при наявності відповідного посвідчення з переліку вищезазначених категорій.Луцька зможуть безплатно їздити такі категорії громадян, які зареєстровані в Луцьку та інших населених пунктах громади:- Учасники бойових дій;- Бійці-добровольці;- Постраждалі учасники Революції Гідності;- Особи з інвалідністю внаслідок війни;- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1;- Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 2;- Діти з інвалідністю віком до 18 років;- Особи, які супроводжують дітей з інвалідністю віком до 18 років;- Особа з інвалідністю з дитинства І групи;- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю з дитинства І групи;- Особа з інвалідністю з дитинства ІІ групи;- Особи з інвалідністю (гемодіаліз, при наявності медичної довідки з лікувальної установи);- Ветерани ОУН-УПА;- Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час - проходження військової служби;- Особи, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;- Реабілітовані особи та особи, потерпілі від політичних репресій;- Особи, визнані жертвами нацистських переслідувань;- Особи з інвалідністю по зору;- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи по зору;- Особи з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату;- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату;- Особи з інвалідністю ІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату;- Почесні громадяни Луцької міської територіальної громади;- Працівники відділу транспорту Луцької міської ради;- Громадяни, яким за рішенням виконкому видано посвідчення на право безоплатного проїзду в автобусах;- Працівники управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради;- Працівники відділу превенції Луцького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області (за списком);- Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради;- Працівники управління Держпраці (Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці) у Волинській області (за списком);- Працівники територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади (за списком);- Працівники департаменту соціальної політики Луцької міської ради (за списком).зможуть безплатно їздити такі категорії громадян, які зареєстровані в Луцьку та інших населених пунктах громади:- Учасники бойових дій;- Бійці-добровольці;- Постраждалі учасники Революції Гідності;- Особи з інвалідністю внаслідок війни;- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1;- Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 2;- Діти з інвалідністю віком до 18 років;- Особи, які супроводжують дітей з інвалідністю віком до 18 років;- Особа з інвалідністю з дитинства І групи;- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю з дитинства І групи;- Особа з інвалідністю з дитинства ІІ групи;- Особи з інвалідністю (гемодіаліз, при наявності медичної довідки з лікувальної установи);- Ветерани ОУН-УПА;- Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження військової служби;- Особи, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;- Реабілітовані особи та особи, потерпілі від політичних репресій;- Особи, визнані жертвами нацистських переслідувань;- Особи з інвалідністю по зору;- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи по зору;- Особи з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату;- Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи з ураженням опорно-рухового апарату;- Особи з інвалідністю ІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату;- Почесні громадяни Луцької міської територіальної громади;- Працівники відділу транспорту Луцької міської ради;- Громадяни, яким за рішенням виконавчого комітету видано посвідчення на право безоплатного проїзду в автобусах.

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