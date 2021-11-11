На Волині водій на смерть збив велосипедистку. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Жінка отримала тілесні ушкодження, у реанімаційному відділенні лікарні вона померла.



Водія транспортного засобу затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.



За фактом смертельної аварії розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камені-Каширському 18-річний водій Skoda, обганяючи вантажівку, не вибрав безпечної швидкості та збив 59-річну велосипедистку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Жінка отримала тілесні ушкодження, у реанімаційному відділенні лікарні вона померла.Водія транспортного засобу затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.За фактом смертельної аварії розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.

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