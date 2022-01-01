На Донбасі вантажівка росіян «розчавила» маршрутку, 16 загиблих. ВІДЕО

На Донбасі вантажівка росіян «розчавила» маршрутку, 16 загиблих. ВІДЕО
Сьогодні вранці 16 людей загинули в жахливій ДТП на трасі між тимчасово окупованими Шахтарськом і Торезом Донецької області в результаті зіткнення вантажівки з мікроавтобусом, який перевозив цивільних.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу. Зараз місце аварії оточене, пише УНІАН.

Ще три людини перебувають в реанімації у важкому стані. Водій вижив, зараз він з травмами в лікарні.

Як пишуть росЗМІ, вантажівка перевозила російських військових. Вказано, що серед загиблих – водій вантажівки.


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Теги: Донбас, вантажівка, ДТП, загиблі
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