На Донбасі вантажівка росіян «розчавила» маршрутку, 16 загиблих. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
Сьогодні вранці 16 людей загинули в жахливій ДТП на трасі між тимчасово окупованими Шахтарськом і Торезом Донецької області в результаті зіткнення вантажівки з мікроавтобусом, який перевозив цивільних.
За попередніми даними, водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу. Зараз місце аварії оточене, пише УНІАН.
Ще три людини перебувають в реанімації у важкому стані. Водій вижив, зараз він з травмами в лікарні.
Як пишуть росЗМІ, вантажівка перевозила російських військових. Вказано, що серед загиблих – водій вантажівки.
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За попередніми даними, водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу. Зараз місце аварії оточене, пише УНІАН.
Ще три людини перебувають в реанімації у важкому стані. Водій вижив, зараз він з травмами в лікарні.
Як пишуть росЗМІ, вантажівка перевозила російських військових. Вказано, що серед загиблих – водій вантажівки.
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