Як живе звільнений Лиман сьогодні

Як живе звільнений Лиман сьогодні
У звільненому Лимані Донецької області після російської окупації не залишилось жодної вцілілої багатоповерхівки. Люди, що залишились у місті, місяцями живуть без води і опалення, розраховують на допомогу волонтерів. Ворог періодично обстрілює місто з артилерії.

Команда ТСН разом із волонтерами відвідала Лиман Донецької області. У місті росіяни все перетворили на руїни.

"Пошкоджені дороги, розбиті будинки, ми їдемо у звільнений Лиман разом з волонтерами з Закарпаття... У дворі з 4-5 багатоповерхівок, здається - ані душі. Але щойно зупиняються наші машини, починають сходитися люди, переважно літнього віку", - йдеться в сюжеті ТСН.

Місцева жителька розповіла журналістам, що в неї "півроку не було світла, води і газу".

Тут лише почало з'являтися світло, але досі немає опалення, у під'їздах складені дрова, у дворах саморобні пічки. Люди радіють теплим ковдрам і продуктам з гуманітарки. Волонтери залишають допомогу просто у дворі. Кажуть, що, коли поїдуть, сусіди мають самі все поділити. Таким чином хочуть, щоб сусіди дбали одне про одного.

У Лимані вже працює кілька магазинів, є стихійні ринки, навіть відкрилися банківські відділення. Але в людей немає грошей, купити продукти переважно немає за що.

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Теги: Лиман
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