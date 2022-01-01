Уночі на Житомирщині ППО збила дрон-камікадзе
Сьогодні, 12:25
Вночі на півночі Житомирщини під час повітряної тривоги збили російський безпілотник.
Як повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Іранський дрон-камікадзе «Shahed-136», знищений сьогодні вночі на півночі Житомирщини, був збитий бійцями 115-ї бригади територіальної оборони. Повітряна ціль відслідковувалась Силами оборони від моменту перетину кордону області до безпосереднього знищення", - йдеться в повідомленні.
Бунечко відзначив, що жертв та постраждалих на місці падіння немає та подякував нашим оборонцям за гарну роботу.
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Як повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Іранський дрон-камікадзе «Shahed-136», знищений сьогодні вночі на півночі Житомирщини, був збитий бійцями 115-ї бригади територіальної оборони. Повітряна ціль відслідковувалась Силами оборони від моменту перетину кордону області до безпосереднього знищення", - йдеться в повідомленні.
Бунечко відзначив, що жертв та постраждалих на місці падіння немає та подякував нашим оборонцям за гарну роботу.
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