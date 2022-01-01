Уночі на Житомирщині ППО збила дрон-камікадзе





Як Віталій Бунечко.



"Іранський дрон-камікадзе «Shahed-136», знищений сьогодні вночі на півночі Житомирщини, був збитий бійцями 115-ї бригади територіальної оборони. Повітряна ціль відслідковувалась Силами оборони від моменту перетину кордону області до безпосереднього знищення", - йдеться в повідомленні.



Бунечко відзначив, що жертв та постраждалих на місці падіння немає та подякував нашим оборонцям за гарну роботу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі на півночі Житомирщини під час повітряної тривоги збили російський безпілотник.Як повідомив голова Житомирської ОВА"Іранський дрон-камікадзе «Shahed-136», знищений сьогодні вночі на півночі Житомирщини, був збитий бійцями 115-ї бригади територіальної оборони. Повітряна ціль відслідковувалась Силами оборони від моменту перетину кордону області до безпосереднього знищення", - йдеться в повідомленні.Бунечко відзначив, що жертв та постраждалих на місці падіння немає та подякував нашим оборонцям за гарну роботу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію