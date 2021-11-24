У Луцьку чоловік збив 65-річного пішохода

У Луцьку чоловік збив 65-річного пішохода
У Луцьку на вулиці Дубнівській 59-річний керманич Volkswagen допустив наїзд на пішохода, 65-річного лучанина.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Постраждалий переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході.

Чоловіка госпіталізували у реанімацію, транспортний засіб з місця події вилучено.

Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.


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Теги: Луцьк, пішохід, ДТП
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