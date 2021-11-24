У Луцьку чоловік збив 65-річного пішохода
Сьогодні, 12:00
У Луцьку на вулиці Дубнівській 59-річний керманич Volkswagen допустив наїзд на пішохода, 65-річного лучанина.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Постраждалий переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході.
Чоловіка госпіталізували у реанімацію, транспортний засіб з місця події вилучено.
Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Постраждалий переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході.
Чоловіка госпіталізували у реанімацію, транспортний засіб з місця події вилучено.
Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.
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