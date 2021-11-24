У Луцьку чоловік збив 65-річного пішохода





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Постраждалий переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході.



Чоловіка госпіталізували у реанімацію, транспортний засіб з місця події вилучено.



Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Дубнівській 59-річний керманич Volkswagen допустив наїзд на пішохода, 65-річного лучанина.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Постраждалий переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході.Чоловіка госпіталізували у реанімацію, транспортний засіб з місця події вилучено.Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

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