Окупанти двічі обстріляли підприємство ДТЕК





Про це



"6 грудня від обстрілів постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було обстріляно росіянами", - йдеться в повідомленні.



Як додають в компанії, внаслідок обстрілів підприємство було відключено від енергосистеми.



"На щастя, жертв немає. Але його зупинка призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні", - додали в ДТЕК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 6 грудня, російські окупанти двічі обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК. Це на рахунку загарбників вже 18 атака.Про це повідомляє у Telegram компанія ДТЕК."6 грудня від обстрілів постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було обстріляно росіянами", - йдеться в повідомленні.Як додають в компанії, внаслідок обстрілів підприємство було відключено від енергосистеми."На щастя, жертв немає. Але його зупинка призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні", - додали в ДТЕК.

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