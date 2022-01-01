Окупанти двічі обстріляли підприємство ДТЕК
Сьогодні, 12:39
У вівторок, 6 грудня, російські окупанти двічі обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК. Це на рахунку загарбників вже 18 атака.
Про це повідомляє у Telegram компанія ДТЕК.
"6 грудня від обстрілів постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було обстріляно росіянами", - йдеться в повідомленні.
Як додають в компанії, внаслідок обстрілів підприємство було відключено від енергосистеми.
"На щастя, жертв немає. Але його зупинка призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні", - додали в ДТЕК.
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Про це повідомляє у Telegram компанія ДТЕК.
"6 грудня від обстрілів постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було обстріляно росіянами", - йдеться в повідомленні.
Як додають в компанії, внаслідок обстрілів підприємство було відключено від енергосистеми.
"На щастя, жертв немає. Але його зупинка призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні", - додали в ДТЕК.
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