Окупанти двічі обстріляли підприємство ДТЕК

Окупанти двічі обстріляли підприємство ДТЕК
У вівторок, 6 грудня, російські окупанти двічі обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК. Це на рахунку загарбників вже 18 атака.

Про це повідомляє у Telegram компанія ДТЕК.

"6 грудня від обстрілів постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було обстріляно росіянами", - йдеться в повідомленні.

Як додають в компанії, внаслідок обстрілів підприємство було відключено від енергосистеми.

"На щастя, жертв немає. Але його зупинка призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні", - додали в ДТЕК.

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Теги: ДТЕК, обстріли, Росія
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