НАТО вважає, що Росія готує великий наступ навесні

Єнс Столтенберг заявив, що умов для мирного врегулювання війни в Україні "зараз немає", тому західні союзники повинні продовжувати постачати Україні зброю.



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Столтенберг зазначив, що взимку обидві сторони будуть прагнути перегрупувати і переозброїти свої сили, цитує Financial Times.



"Умов (для дипломатичного рішення) зараз немає", — сказав він, додавши, що Росія не проявляє жодних ознак бажання мирного припинення війни.



"Чим більше ми хочемо мирного вирішення, тим більш нагальною є необхідність надання військової підтримки Україні", - заявив Столтенберг.



Також генсек НАТО пояснив, що Росія намагається "заморозити" війну, перш ніж "почати масштабніший наступ навесні"



"Тепер в України є імпульс", - сказав Столтенберг, додавши, що в столицях країн НАТО "постійно обмірковують, які системи (озброєння) ми хочемо поставити" Києву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генсек НАТОзаявив, що умов для мирного врегулювання війни в Україні "зараз немає", тому західні союзники повинні продовжувати постачати Україні зброю.Про це пише УНІАН Столтенберг зазначив, що взимку обидві сторони будуть прагнути перегрупувати і переозброїти свої сили, цитує Financial Times."Умов (для дипломатичного рішення) зараз немає", — сказав він, додавши, що Росія не проявляє жодних ознак бажання мирного припинення війни."Чим більше ми хочемо мирного вирішення, тим більш нагальною є необхідність надання військової підтримки Україні", - заявив Столтенберг.Також генсек НАТО пояснив, що Росія намагається "заморозити" війну, перш ніж "почати масштабніший наступ навесні""Тепер в України є імпульс", - сказав Столтенберг, додавши, що в столицях країн НАТО "постійно обмірковують, які системи (озброєння) ми хочемо поставити" Києву.

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