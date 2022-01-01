НАТО вважає, що Росія готує великий наступ навесні

НАТО вважає, що Росія готує великий наступ навесні
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що умов для мирного врегулювання війни в Україні "зараз немає", тому західні союзники повинні продовжувати постачати Україні зброю.

Про це пише УНІАН.

Столтенберг зазначив, що взимку обидві сторони будуть прагнути перегрупувати і переозброїти свої сили, цитує Financial Times.

"Умов (для дипломатичного рішення) зараз немає", — сказав він, додавши, що Росія не проявляє жодних ознак бажання мирного припинення війни.

"Чим більше ми хочемо мирного вирішення, тим більш нагальною є необхідність надання військової підтримки Україні", - заявив Столтенберг.

Також генсек НАТО пояснив, що Росія намагається "заморозити" війну, перш ніж "почати масштабніший наступ навесні"

"Тепер в України є імпульс", - сказав Столтенберг, додавши, що в столицях країн НАТО "постійно обмірковують, які системи (озброєння) ми хочемо поставити" Києву.

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Теги: Росія, Україна, війна
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