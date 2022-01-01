НАТО вважає, що Росія готує великий наступ навесні
Сьогодні, 13:05
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що умов для мирного врегулювання війни в Україні "зараз немає", тому західні союзники повинні продовжувати постачати Україні зброю.
Про це пише УНІАН.
Столтенберг зазначив, що взимку обидві сторони будуть прагнути перегрупувати і переозброїти свої сили, цитує Financial Times.
"Умов (для дипломатичного рішення) зараз немає", — сказав він, додавши, що Росія не проявляє жодних ознак бажання мирного припинення війни.
"Чим більше ми хочемо мирного вирішення, тим більш нагальною є необхідність надання військової підтримки Україні", - заявив Столтенберг.
Також генсек НАТО пояснив, що Росія намагається "заморозити" війну, перш ніж "почати масштабніший наступ навесні"
"Тепер в України є імпульс", - сказав Столтенберг, додавши, що в столицях країн НАТО "постійно обмірковують, які системи (озброєння) ми хочемо поставити" Києву.
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Про це пише УНІАН.
Столтенберг зазначив, що взимку обидві сторони будуть прагнути перегрупувати і переозброїти свої сили, цитує Financial Times.
"Умов (для дипломатичного рішення) зараз немає", — сказав він, додавши, що Росія не проявляє жодних ознак бажання мирного припинення війни.
"Чим більше ми хочемо мирного вирішення, тим більш нагальною є необхідність надання військової підтримки Україні", - заявив Столтенберг.
Також генсек НАТО пояснив, що Росія намагається "заморозити" війну, перш ніж "почати масштабніший наступ навесні"
"Тепер в України є імпульс", - сказав Столтенберг, додавши, що в столицях країн НАТО "постійно обмірковують, які системи (озброєння) ми хочемо поставити" Києву.
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