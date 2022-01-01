На війні із Росією загинув волинянин Олександр Потап'юк

Олександр Потап'юк.



Про це



На захист рідної країни він вирушив із Ратнівщини, де проживав останнім часом, але дитинство та юність його пройшли у селі Кульчин в Турійському краї.



«Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Олександра», - йдеться в дописі.



Чин поховання відбудеться у Свято-Преображенському храмі смт Турійськ (Містечко) о 12 годині 7 грудня. Поховають воїна на кульчинському кладовищі. Об 11 годині від Турійського міського будинку культури (колишній РБК) виїзд автобуса у село Кульчин.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Захисник із ВолиніПро це повідомили в Турійській громаді.На захист рідної країни він вирушив із Ратнівщини, де проживав останнім часом, але дитинство та юність його пройшли у селі Кульчин в Турійському краї.«Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Олександра», - йдеться в дописі.Чин поховання відбудеться у Свято-Преображенському храмі смт Турійськ (Містечко) о 12 годині 7 грудня. Поховають воїна на кульчинському кладовищі. Об 11 годині від Турійського міського будинку культури (колишній РБК) виїзд автобуса у село Кульчин.

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