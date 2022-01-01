На війні із Росією загинув волинянин Олександр Потап'юк
Сьогодні, 12:50
На війні загинув Захисник із Волині Олександр Потап'юк.
Про це повідомили в Турійській громаді.
На захист рідної країни він вирушив із Ратнівщини, де проживав останнім часом, але дитинство та юність його пройшли у селі Кульчин в Турійському краї.
«Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Олександра», - йдеться в дописі.
Чин поховання відбудеться у Свято-Преображенському храмі смт Турійськ (Містечко) о 12 годині 7 грудня. Поховають воїна на кульчинському кладовищі. Об 11 годині від Турійського міського будинку культури (колишній РБК) виїзд автобуса у село Кульчин.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Турійській громаді.
На захист рідної країни він вирушив із Ратнівщини, де проживав останнім часом, але дитинство та юність його пройшли у селі Кульчин в Турійському краї.
«Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Олександра», - йдеться в дописі.
Чин поховання відбудеться у Свято-Преображенському храмі смт Турійськ (Містечко) о 12 годині 7 грудня. Поховають воїна на кульчинському кладовищі. Об 11 годині від Турійського міського будинку культури (колишній РБК) виїзд автобуса у село Кульчин.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
НАТО вважає, що Росія готує великий наступ навесні
Сьогодні, 13:05
На війні із Росією загинув волинянин Олександр Потап'юк
Сьогодні, 12:50
Окупанти двічі обстріляли підприємство ДТЕК
Сьогодні, 12:39
Як живе звільнений Лиман сьогодні
Сьогодні, 12:33
Медіа