На війні із Росією загинув волинянин Олександр Потап'юк

На війні із Росією загинув волинянин Олександр Потап'юк
На війні загинув Захисник із Волині Олександр Потап'юк.

Про це повідомили в Турійській громаді.

На захист рідної країни він вирушив із Ратнівщини, де проживав останнім часом, але дитинство та юність його пройшли у селі Кульчин в Турійському краї.

«Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Олександра», - йдеться в дописі.

Чин поховання відбудеться у Свято-Преображенському храмі смт Турійськ (Містечко) о 12 годині 7 грудня. Поховають воїна на кульчинському кладовищі. Об 11 годині від Турійського міського будинку культури (колишній РБК) виїзд автобуса у село Кульчин.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Потап'юк, загинув, волинянин, Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Після снігопаду на дороги Волині працювало 37 одиниць спецтехніки. ВІДЕО
Сьогодні, 13:19
НАТО вважає, що Росія готує великий наступ навесні
Сьогодні, 13:05
На війні із Росією загинув волинянин Олександр Потап'юк
Сьогодні, 12:50
Окупанти двічі обстріляли підприємство ДТЕК
Сьогодні, 12:39
Як живе звільнений Лиман сьогодні
Сьогодні, 12:33
Схожі новини
На війні із Росією загинув волинянин Ігор Коптюк На війні із Росією загинув волинянин Ігор Коптюк
26 жовтень, 13:55
Росія забрала життя 20-річного волинянина Анатолія Філіпчука Росія забрала життя 20-річного волинянина Анатолія Філіпчука
23 травень, 17:59
На Харківщині загинув прапорщик з Волині Леонід Зімич На Харківщині загинув прапорщик з Волині Леонід Зімич
18 травень, 17:48
Війна з Росією забрала життя Героя з Волині Івана Галенди Війна з Росією забрала життя Героя з Волині Івана Галенди
18 травень, 16:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія замовила сотні безпілотників і ракет в Ірану, – Zeit
Сьогодні, 14:15
 0
Волинські рятувальники отримали нагороди
Сьогодні, 14:05
 0
Чи потрібна в Україні додаткова мобілізація
Сьогодні, 13:49
 0
Луцьк зі слізьми зустрів загиблого Героя Андрія Гурного. ФОТО
Сьогодні, 13:33
 0
Після снігопаду на дороги Волині працювало 37 одиниць спецтехніки. ВІДЕО
Сьогодні, 13:19
 0
Медіа
відео
1/8