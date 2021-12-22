Після снігопаду на дороги Волині працювало 37 одиниць спецтехніки. ВІДЕО





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У ніч на середу, 7 грудня, на території Волині сніжило. Задля забезпечення безперебійного та безпечного проїзду автодорогами державного значення області вночі та на ранок було задіяно 37 одиниць снігоприбиральної та іншої спецтехніки підрядних підприємств.



«Проїзд забезпечено, перебоїв в русі транспорту не зафіксовано, дорожнє покриття мокре», – відзвітували дорожники.



Синоптики попереджають про невеликий мокрий сніг з дощем упродовж сьогоднішнього дня та добові коливання температури повітря з плюсових до мінусових позначок термометра і навпаки.



«Зважаючи на такі погодні умови на автомобільних дорогах можливе утворення ожеледиці, будьте уважними та обережними, дотримуйтесь Правил дорожнього руху», – закликали у Службі автодоріг.



У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення – міжнародних, національних, регіональних та територіальних, телефонуйте до єдиного контакт-центру Укравтодору за номером +38 067 400 60 80.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На державних дорогах Волині після снігопаду вночі та зранку працювало майже чотири десятки снігоприбиральної та іншої спецтехніки.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.У ніч на середу, 7 грудня, на території Волині сніжило. Задля забезпечення безперебійного та безпечного проїзду автодорогами державного значення області вночі та на ранок було задіяно 37 одиниць снігоприбиральної та іншої спецтехніки підрядних підприємств.«Проїзд забезпечено, перебоїв в русі транспорту не зафіксовано, дорожнє покриття мокре», – відзвітували дорожники.Синоптики попереджають про невеликий мокрий сніг з дощем упродовж сьогоднішнього дня та добові коливання температури повітря з плюсових до мінусових позначок термометра і навпаки.«Зважаючи на такі погодні умови на автомобільних дорогах можливе утворення ожеледиці, будьте уважними та обережними, дотримуйтесь Правил дорожнього руху», – закликали у Службі автодоріг.У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення – міжнародних, національних, регіональних та територіальних, телефонуйте до єдиного контакт-центру Укравтодору за номером +38 067 400 60 80.

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