Після снігопаду на дороги Волині працювало 37 одиниць спецтехніки. ВІДЕО

Після снігопаду на дороги Волині працювало 37 одиниць спецтехніки. ВІДЕО
На державних дорогах Волині після снігопаду вночі та зранку працювало майже чотири десятки снігоприбиральної та іншої спецтехніки.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.

У ніч на середу, 7 грудня, на території Волині сніжило. Задля забезпечення безперебійного та безпечного проїзду автодорогами державного значення області вночі та на ранок було задіяно 37 одиниць снігоприбиральної та іншої спецтехніки підрядних підприємств.

«Проїзд забезпечено, перебоїв в русі транспорту не зафіксовано, дорожнє покриття мокре», – відзвітували дорожники.

Синоптики попереджають про невеликий мокрий сніг з дощем упродовж сьогоднішнього дня та добові коливання температури повітря з плюсових до мінусових позначок термометра і навпаки.

«Зважаючи на такі погодні умови на автомобільних дорогах можливе утворення ожеледиці, будьте уважними та обережними, дотримуйтесь Правил дорожнього руху», – закликали у Службі автодоріг.

У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення – міжнародних, національних, регіональних та територіальних, телефонуйте до єдиного контакт-центру Укравтодору за номером +38 067 400 60 80.


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Теги: снігопад
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