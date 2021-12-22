Після снігопаду на дороги Волині працювало 37 одиниць спецтехніки. ВІДЕО
Сьогодні, 13:19
На державних дорогах Волині після снігопаду вночі та зранку працювало майже чотири десятки снігоприбиральної та іншої спецтехніки.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.
У ніч на середу, 7 грудня, на території Волині сніжило. Задля забезпечення безперебійного та безпечного проїзду автодорогами державного значення області вночі та на ранок було задіяно 37 одиниць снігоприбиральної та іншої спецтехніки підрядних підприємств.
«Проїзд забезпечено, перебоїв в русі транспорту не зафіксовано, дорожнє покриття мокре», – відзвітували дорожники.
Синоптики попереджають про невеликий мокрий сніг з дощем упродовж сьогоднішнього дня та добові коливання температури повітря з плюсових до мінусових позначок термометра і навпаки.
«Зважаючи на такі погодні умови на автомобільних дорогах можливе утворення ожеледиці, будьте уважними та обережними, дотримуйтесь Правил дорожнього руху», – закликали у Службі автодоріг.
У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення – міжнародних, національних, регіональних та територіальних, телефонуйте до єдиного контакт-центру Укравтодору за номером +38 067 400 60 80.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.
У ніч на середу, 7 грудня, на території Волині сніжило. Задля забезпечення безперебійного та безпечного проїзду автодорогами державного значення області вночі та на ранок було задіяно 37 одиниць снігоприбиральної та іншої спецтехніки підрядних підприємств.
«Проїзд забезпечено, перебоїв в русі транспорту не зафіксовано, дорожнє покриття мокре», – відзвітували дорожники.
Синоптики попереджають про невеликий мокрий сніг з дощем упродовж сьогоднішнього дня та добові коливання температури повітря з плюсових до мінусових позначок термометра і навпаки.
«Зважаючи на такі погодні умови на автомобільних дорогах можливе утворення ожеледиці, будьте уважними та обережними, дотримуйтесь Правил дорожнього руху», – закликали у Службі автодоріг.
У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення – міжнародних, національних, регіональних та територіальних, телефонуйте до єдиного контакт-центру Укравтодору за номером +38 067 400 60 80.
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