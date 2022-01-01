Чи потрібна в Україні додаткова мобілізація

Чи потрібна в Україні додаткова мобілізація
Під час війни заборонено розкривати інформацію щодо того, скільки захисників служать у ЗСУ. Однак у Міноборони запевняють, що активізовувати призов та набирати більше людей до лав Збройних сил України наразі не треба.

Про це повідомив 24 канал.

Очільник Міноборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону заявив, що кількість особового складу є достатньою.

Резніков зауважив, що є певні організаційні питання, які перебувають на особистому контролі Верховного Головнокомандувача ЗСУ. Однак, за словами міністра, зараз питання про додаткову мобілізацію, поки не стоїть.

"У нас достатньо сьогодні людей у секторі оборони", – заявив міністр.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський раніше заявив, що наразі немає жодної потреби вручати повістки на блокпостах. За його словами, зараз є велика кількість добровольців, які хочуть бути мобілізованими до лав ЗСУ, тому вони мають можливість обирати кращих серед усіх охочих.



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Теги: мобілізація, ЗСУ
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