Чи потрібна в Україні додаткова мобілізація





Про це повідомив



Очільник Міноборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону заявив, що кількість особового складу є достатньою.



Резніков зауважив, що є певні організаційні питання, які перебувають на особистому контролі Верховного Головнокомандувача ЗСУ. Однак, за словами міністра, зараз питання про додаткову мобілізацію, поки не стоїть.



"У нас достатньо сьогодні людей у секторі оборони", – заявив міністр.



Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський раніше заявив, що наразі немає жодної потреби вручати повістки на блокпостах. За його словами, зараз є велика кількість добровольців, які хочуть бути мобілізованими до лав ЗСУ, тому вони мають можливість обирати кращих серед усіх охочих.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час війни заборонено розкривати інформацію щодо того, скільки захисників служать у ЗСУ. Однак у Міноборони запевняють, що активізовувати призов та набирати більше людей до лав Збройних сил України наразі не треба.Про це повідомив 24 канал. Очільник Міноборони Українив ефірі телемарафону заявив, що кількість особового складу є достатньою.Резніков зауважив, що є певні організаційні питання, які перебувають на особистому контролі Верховного Головнокомандувача ЗСУ. Однак, за словами міністра, зараз питання про додаткову мобілізацію, поки не стоїть."У нас достатньо сьогодні людей у секторі оборони", – заявив міністр.Міністр внутрішніх справраніше заявив, що наразі немає жодної потреби вручати повістки на блокпостах. За його словами, зараз є велика кількість добровольців, які хочуть бути мобілізованими до лав ЗСУ, тому вони мають можливість обирати кращих серед усіх охочих.

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