Росія замовила сотні безпілотників і ракет в Ірану, – Zeit





Про це пише



"Ми знаємо, що Іран планує збільшити свої поставки безпілотних літальних апаратів і ракет до Росії в значних кількостях... Я не думаю, що вони ще відвантажені, але вони явно є в книгах замовлень", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що уряд у Москві хоче протидіяти гострому дефіциту військових поставок.



Задіяно кілька сотень снарядів та сотні безпілотників.



Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що станом на початок грудня 2022 року Іран так і не поставив Росії жодної балістичної ракети.



Водночас, американські ЗМІ публікують інформацію, що росіяни почали обстрілювати Україну ракетами, які виготовили влітку 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія замовила в Ірану нову партію озброєння, у тому числі сотні балістичних ракет і безпілотників.Про це пише Українська правда з посиланням на Zeit."Ми знаємо, що Іран планує збільшити свої поставки безпілотних літальних апаратів і ракет до Росії в значних кількостях... Я не думаю, що вони ще відвантажені, але вони явно є в книгах замовлень", - йдеться в повідомленні.Відзначається, що уряд у Москві хоче протидіяти гострому дефіциту військових поставок.Задіяно кілька сотень снарядів та сотні безпілотників.Начальник Головного управління розвідкирозповів, що станом на початок грудня 2022 року Іран так і не поставив Росії жодної балістичної ракети.Водночас, американські ЗМІ публікують інформацію, що росіяни почали обстрілювати Україну ракетами, які виготовили влітку 2022 року.

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