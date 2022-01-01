Волинські рятувальники отримали нагороди

Сергій Демидюк вручив нагороди ковельським рятувальникам.



Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



7 грудня вручено нагороди рятувальникам підрозділів служби 101 Ковельщини, які проявили мужність та героїзм при ліквідації пожеж і наслідків ворожих обстрілів міста залізничників.



Співробітники ковельського гарнізону мужньо подолали всі наслідки підступних обстрілів рашистів та у найкоротший строк ліквідували пожежі на об’єктах критичної інфорстуктури.



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