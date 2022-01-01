Луцьк зі слізьми зустрів загиблого Героя Андрія Гурного. ФОТО

Луцьк зі слізьми зустрів загиблого Героя Андрія Гурного. ФОТО
У Луцьку 7 грудня зустріли загиблого на війні 27-річного військовослужбовця Андрія Гурного.

Про це пише ІА «Волинські новини».

Траурний кортеж з кількох десятків автомобілів вирушив із Цуманського перехрестя та у супроводі поліції проїхав вулицями рідного Андрієві Луцька.

У знак шани до полеглого Героя чимало лучан ставали на коліна і схиляли голови, а водії зупинялись та виходили з автомобілів.

Новина про загибель волинянина стала для близьких шоком. Його пам’ятають як доброго, чуйного і справедливого хлопця, люблячого сина і брата, який ніколи не залишав у біді та приходив на допомогу.

Андрій Гурний став на захист України у жовтні 2022 року, служив на посаді оператора протитанкового відділення взводу вогневої підтримки 3-ї аеромобільної роти 1-го аеромобільного батальйону.
Загинув 3 грудня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Білогорівка Сєверодонецького району Луганської області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


Луцьк зі слізьми зустрів загиблого Героя Андрія Гурного. ФОТО
Луцьк зі слізьми зустрів загиблого Героя Андрія Гурного. ФОТО
Луцьк зі слізьми зустрів загиблого Героя Андрія Гурного. ФОТО
Луцьк зі слізьми зустрів загиблого Героя Андрія Гурного. ФОТО
Луцьк зі слізьми зустрів загиблого Героя Андрія Гурного. ФОТО
Луцьк зі слізьми зустрів загиблого Героя Андрія Гурного. ФОТО

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Теги: Гурний, Луцьк, тіло загиблого
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