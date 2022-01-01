Луцьк зі слізьми зустрів загиблого Героя Андрія Гурного. ФОТО

Андрія Гурного.



Про це пише ІА



Траурний кортеж з кількох десятків автомобілів вирушив із Цуманського перехрестя та у супроводі поліції проїхав вулицями рідного Андрієві Луцька.



У знак шани до полеглого Героя чимало лучан ставали на коліна і схиляли голови, а водії зупинялись та виходили з автомобілів.



Новина про загибель волинянина стала для близьких шоком. Його пам’ятають як доброго, чуйного і справедливого хлопця, люблячого сина і брата, який ніколи не залишав у біді та приходив на допомогу.



Андрій Гурний став на захист України у жовтні 2022 року, служив на посаді оператора протитанкового відділення взводу вогневої підтримки 3-ї аеромобільної роти 1-го аеромобільного батальйону.





Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 7 грудня зустріли загиблого на війні 27-річного військовослужбовцяПро це пише ІА «Волинські новини». Траурний кортеж з кількох десятків автомобілів вирушив із Цуманського перехрестя та у супроводі поліції проїхав вулицями рідного Андрієві Луцька.У знак шани до полеглого Героя чимало лучан ставали на коліна і схиляли голови, а водії зупинялись та виходили з автомобілів.Новина про загибель волинянина стала для близьких шоком. Його пам’ятають як доброго, чуйного і справедливого хлопця, люблячого сина і брата, який ніколи не залишав у біді та приходив на допомогу.Андрій Гурний став на захист України у жовтні 2022 року, служив на посаді оператора протитанкового відділення взводу вогневої підтримки 3-ї аеромобільної роти 1-го аеромобільного батальйону. Загинув 3 грудня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Білогорівка Сєверодонецького району Луганської області.

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