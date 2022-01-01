За незалежність України віддали своє життя двоє Героїв з Луцька

За незалежність України віддали своє життя двоє Героїв з Луцька
У війні з російськими окупантами загинули двоє Героїв з Луцька.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Чігасов Владислав Валерійович 26.01.1978 року народження, проходив військову службу за контрактом з 10.04.2020 року у складі військової частини на посаді помічника начальника штабу — начальника розвідки штабу механізованого батальйону.

Капітан Чігасов Владислав Валерійович, загинув 01.12.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області.

Лучанин Гурний Андрій Володимирович 27.05.1995 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 22.10.2022 року до складу військової частини на посаду оператора протитанкового відділення взводу вогневої підтримки 3 аеромобільної роти 1 аеромобільного батальйону.

Солдат Гурний Андрій Володимирович загинув 03.12.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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