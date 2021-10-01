У Луцьку на Соборності встановили ятки для торгівлі городиною. ФОТО





Про це Ігор Поліщук.



Таких яток по місту встановлять близько 20 в 5 локаціях.



Ятки призначені для здійснення торгівлі в першу чергу соціально незахищеними жителями, пенсіонерами власноруч вирощеною продукцією з метою забрати вуличну торгівлю «з землі».



Локації обиралися виходячи з аналізу найбільшої концентрації незаконної вуличної торгівлі «з землі».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку продовжують встановлювати ятки для торгівлі власноруч вирощеною с/г продукцією. Цього разу облаштували локацію на пр. Соборності.Про це повідомив мерТаких яток по місту встановлять близько 20 в 5 локаціях.Ятки призначені для здійснення торгівлі в першу чергу соціально незахищеними жителями, пенсіонерами власноруч вирощеною продукцією з метою забрати вуличну торгівлю «з землі».Локації обиралися виходячи з аналізу найбільшої концентрації незаконної вуличної торгівлі «з землі».

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