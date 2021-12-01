16-річного волинянина, який вбив свого знайомого, взяли під варту

16-річного волинянина, який вбив свого знайомого, взяли під варту
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 16-річному студенту одного із закладів освіти міста Нововолинська повідомили про підозру в заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Слідство встановило, що майже опівночі 1 грудня 2022 року нетверезий підліток під час конфлікту на вулиці Гетьмана Виговського у Нововолинську вдарив ножем у груди 18-річного хлопця.

Потерпілий помер у лікарні.

Надалі підозрюваний у вчиненні цього злочину перебуватиме під вартою.

Санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Теги: волинянин, взяли під варту, вбив, Нововолинськ
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