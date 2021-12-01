16-річного волинянина, який вбив свого знайомого, взяли під варту

За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 16-річному студенту одного із закладів освіти міста Нововолинська повідомили про підозру в заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Слідство встановило, що майже опівночі 1 грудня 2022 року нетверезий підліток під час конфлікту на вулиці Гетьмана ВиговськогоПотерпілий помер у лікарні.Надалі підозрюваний у вчиненні цього злочину перебуватиме під вартою.Санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.