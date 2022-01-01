16-річний волинянин вбив свого 18-річного знайомого

Поліцейські оперативно затримали зловмисника, який наніс смертельне поранення знайомому. Інцидент трапився в Нововолинську 1 грудня, близько 23 години.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.В одному з мікрорайонів міста між молодиками виник конфлікт, в результаті якого один з них наніс ножове поранення іншому в черевну порожнину. 18-річного потерпілого було доставлено до лікарні, де він, не приходячи до тями, помер.Поліцейські затримали причетного до скоєння злочину: ним виявився 16-річний односелець померлого, з Нововолинської територіальної громади.За цим фактом відомості внесено в ЄРДР за ч.2 ст.121 Кримінального Кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Сьогодні йому оголосять підозру у скоєному.За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, йому може загрожувати позбавлення волі від 7 до 10 років.