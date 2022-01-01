16-річний волинянин вбив свого 18-річного знайомого

16-річний волинянин вбив свого 18-річного знайомого
Поліцейські оперативно затримали зловмисника, який наніс смертельне поранення знайомому. Інцидент трапився в Нововолинську 1 грудня, близько 23 години.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

В одному з мікрорайонів міста між молодиками виник конфлікт, в результаті якого один з них наніс ножове поранення іншому в черевну порожнину. 18-річного потерпілого було доставлено до лікарні, де він, не приходячи до тями, помер.

Поліцейські затримали причетного до скоєння злочину: ним виявився 16-річний односелець померлого, з Нововолинської територіальної громади.

За цим фактом відомості внесено в ЄРДР за ч.2 ст.121 Кримінального Кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Сьогодні йому оголосять підозру у скоєному.

За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, йому може загрожувати позбавлення волі від 7 до 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, вбивство, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях України
Сьогодні, 09:45
ISW повідомив, для чого Лукашенко заговорив про загрозу для Білорусі з боку НАТО
Сьогодні, 09:25
16-річний волинянин вбив свого 18-річного знайомого
Сьогодні, 09:21
Понад 90 тисяч окупантів: втрати Росії у загарбницькій війні
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 2 грудня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Убивця полковника міліції на Волині перебуватиме за ґратами довічно Убивця полковника міліції на Волині перебуватиме за ґратами довічно
09 листопад, 16:01
Задушив подушкою: донеччанин за вбивство сусіда на Волині отримав понад 9 років тюрми Задушив подушкою: донеччанин за вбивство сусіда на Волині отримав понад 9 років тюрми
09 листопад, 15:45
Кілька разів вдарив ножем у шию: волинянин за вбивство знайомого отримав понад 7 років тюрми Кілька разів вдарив ножем у шию: волинянин за вбивство знайомого отримав понад 7 років тюрми
20 жовтень, 11:23
Волинянин, який під час сварки вбив свого брата, перебуватиме під вартою Волинянин, який під час сварки вбив свого брата, перебуватиме під вартою
13 жовтень, 09:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку водій збив пенсіонерку: жінку госпіталізували
Сьогодні, 10:38
 0
У громаді на Волині створили добровільну пожежну команду
Сьогодні, 10:30
 0
План РФ із захоплення України: втеча керівництва держави, зрада ЗСУ та масові страти патріотів, – британські аналітики
Сьогодні, 10:21
 0
У війні з Росією загинули до 13 000 військових, втрати цивільних вищі, – Подоляк
Сьогодні, 10:00
 0
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях України
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8