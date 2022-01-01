Курс валют у Луцьку 2 грудня

Курс валют у Луцьку 2 грудня
2 грудня долар продають за 40,03.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 41,20, а продають за – 41,28.

Щодо польського злотого, то його купують за 8,81, а продають за 8,89.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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