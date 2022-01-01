Курс валют у Луцьку 2 грудня
Сьогодні, 09:00
2 грудня долар продають за 40,03.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41,20, а продають за – 41,28.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,81, а продають за 8,89.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41,20, а продають за – 41,28.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,81, а продають за 8,89.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 2 грудня
Сьогодні, 09:00
У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та всій лінії фронту станом на 2 грудня
Сьогодні, 08:51
Відійшов у вічність посадовець «Луцьктепла»
Сьогодні, 06:00
Медіа