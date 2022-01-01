Від 1 грудня субсидії призначає Пенсійний фонд: що варто знати волинянам
Сьогодні, 08:15
З 1 грудня документи на оформлення субсидії та пільг приймають у Пенсійному фонді, – розповіла Суспільному начальниця управління обслуговування громадян Леся Дацюк.
З вересня працівники Пенсійного фонду проходили навчання, аби здійснювати прийом документів на житлову субсидію та пільги громадянам. Роботи додалося, спеціалістів вистачає – каже Оксана Ткачук, начальниця відділу обслуговування громадян.
Працівниця сервісного центру Ірина Хотінська каже: перелік документів на субсидію не змінився. Його можна знайти на Урядовому порталі або сайті Пенсійного фонду. Для громадян, які вже отримують житлову субсидію, нічого не змінюється.
"Надаємо людям роз’яснення щодо того, які документи необхідні по переліку. Тоді вони знову звертаються до нас і тоді ми вже приймаємо документи. Люди терпляче відносяться. Вони також розуміють, що ми з цим вперше працюємо", – говорить спеціалістка.
61-тирічний лучанин Віктор вперше прийшов подавати документи на житлові субсидії. Про те, що з 1 грудня функції прийому, призначення, виплати субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг здійснюватимуть лише органи пенсійного фонду, дізнався з новин.
Містяни подати документи на субсидію або отримати консультацію тепер можуть в десяти сервісних центрах Пенсійного фонду, які є в області. Тут встановили спеціальне програмне забезпечення. Для сільських жителів нічого не змінюється.
Органи Пенсійного фонду по всій області працюють з понеділка по п’ятницю з 8-мої до 18-ої години без обідньої перерви. У разі відімкнення електроенергії прийом громадян не призупиняється, не працюють лише у випадку повітряної тривоги.
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З вересня працівники Пенсійного фонду проходили навчання, аби здійснювати прийом документів на житлову субсидію та пільги громадянам. Роботи додалося, спеціалістів вистачає – каже Оксана Ткачук, начальниця відділу обслуговування громадян.
Працівниця сервісного центру Ірина Хотінська каже: перелік документів на субсидію не змінився. Його можна знайти на Урядовому порталі або сайті Пенсійного фонду. Для громадян, які вже отримують житлову субсидію, нічого не змінюється.
"Надаємо людям роз’яснення щодо того, які документи необхідні по переліку. Тоді вони знову звертаються до нас і тоді ми вже приймаємо документи. Люди терпляче відносяться. Вони також розуміють, що ми з цим вперше працюємо", – говорить спеціалістка.
61-тирічний лучанин Віктор вперше прийшов подавати документи на житлові субсидії. Про те, що з 1 грудня функції прийому, призначення, виплати субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг здійснюватимуть лише органи пенсійного фонду, дізнався з новин.
Містяни подати документи на субсидію або отримати консультацію тепер можуть в десяти сервісних центрах Пенсійного фонду, які є в області. Тут встановили спеціальне програмне забезпечення. Для сільських жителів нічого не змінюється.
Органи Пенсійного фонду по всій області працюють з понеділка по п’ятницю з 8-мої до 18-ої години без обідньої перерви. У разі відімкнення електроенергії прийом громадян не призупиняється, не працюють лише у випадку повітряної тривоги.
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