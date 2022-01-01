Відійшов у вічність посадовець «Луцьктепла»
Сьогодні, 06:00
Обірвалося життя посадовця «Луцьктепла» Василя Аркадійовича Миколайчука.
Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».
«Василь Аркадійович був прикладом любові і відданості професії, який розпочав свою професійну діяльність на теплопостачальному підприємстві одразу після закінчення університету й пропрацював тут все життя. Працюючи за понад 42 роки на різних посадах, найбільше Василь Аркадійович доклався до аналізу витрат паливно-мастильних матеріалів – не остання за важливістю робота на теплопостачальному підприємстві. Працював у службі енергетичного менеджменту до останнього дня свого життя», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».
«Василь Аркадійович був прикладом любові і відданості професії, який розпочав свою професійну діяльність на теплопостачальному підприємстві одразу після закінчення університету й пропрацював тут все життя. Працюючи за понад 42 роки на різних посадах, найбільше Василь Аркадійович доклався до аналізу витрат паливно-мастильних матеріалів – не остання за важливістю робота на теплопостачальному підприємстві. Працював у службі енергетичного менеджменту до останнього дня свого життя», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!
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