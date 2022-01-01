Відійшов у вічність посадовець «Луцьктепла»

Василя Аркадійовича Миколайчука.



Про це



«Василь Аркадійович був прикладом любові і відданості професії, який розпочав свою професійну діяльність на теплопостачальному підприємстві одразу після закінчення університету й пропрацював тут все життя. Працюючи за понад 42 роки на різних посадах, найбільше Василь Аркадійович доклався до аналізу витрат паливно-мастильних матеріалів – не остання за важливістю робота на теплопостачальному підприємстві. Працював у службі енергетичного менеджменту до останнього дня свого життя», – йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обірвалося життя посадовця «Луцьктепла»Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».«Василь Аркадійович був прикладом любові і відданості професії, який розпочав свою професійну діяльність на теплопостачальному підприємстві одразу після закінчення університету й пропрацював тут все життя. Працюючи за понад 42 роки на різних посадах, найбільше Василь Аркадійович доклався до аналізу витрат паливно-мастильних матеріалів – не остання за важливістю робота на теплопостачальному підприємстві. Працював у службі енергетичного менеджменту до останнього дня свого життя», – йдеться у дописі.

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