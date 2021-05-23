Українці зможуть голосувати за кандидатів на Євробачення-2023 в «Дії»





Про це



«Вперше в історії конкурсу в Дії українці зможуть обрати виконавця, який представить Україну на конкурсі в Ліверпулі. Як завжди, прозоро і в декілька кліків. Попри наміри росії залякати та знищити все українське, ми й надалі продовжуємо будувати цифрову державу», — зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



Спершу його команда зробила доступним перегляд Євробачення-2022 просто у застосунку. І за виступами учасників спостерігали понад мільйон українців з усього світу.



Восени в Дії запустили опитування за членів журі Нацвідбору на Євробачення. Так, майже 500 тисяч українців долучилися і обрали трійку журі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство цифрової трансформації України разом із Суспільним Мовленням змінює традиції Євробачення. Цьогоріч кандидата, який представить Україну на музичному конкурсі, можна буде обрати в Дії. Голосування відбудеться вже у грудні.Про це інформує пресслужба Мінцифри.«Вперше в історії конкурсу в Дії українці зможуть обрати виконавця, який представить Україну на конкурсі в Ліверпулі. Як завжди, прозоро і в декілька кліків. Попри наміри росії залякати та знищити все українське, ми й надалі продовжуємо будувати цифрову державу», — зазначив міністр цифрової трансформації УкраїниСпершу його команда зробила доступним перегляд Євробачення-2022 просто у застосунку. І за виступами учасників спостерігали понад мільйон українців з усього світу.Восени в Дії запустили опитування за членів журі Нацвідбору на Євробачення. Так, майже 500 тисяч українців долучилися і обрали трійку журі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію