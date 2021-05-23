Українці зможуть голосувати за кандидатів на Євробачення-2023 в «Дії»
Сьогодні, 03:13
Міністерство цифрової трансформації України разом із Суспільним Мовленням змінює традиції Євробачення. Цьогоріч кандидата, який представить Україну на музичному конкурсі, можна буде обрати в Дії. Голосування відбудеться вже у грудні.
Про це інформує пресслужба Мінцифри.
«Вперше в історії конкурсу в Дії українці зможуть обрати виконавця, який представить Україну на конкурсі в Ліверпулі. Як завжди, прозоро і в декілька кліків. Попри наміри росії залякати та знищити все українське, ми й надалі продовжуємо будувати цифрову державу», — зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Спершу його команда зробила доступним перегляд Євробачення-2022 просто у застосунку. І за виступами учасників спостерігали понад мільйон українців з усього світу.
Восени в Дії запустили опитування за членів журі Нацвідбору на Євробачення. Так, майже 500 тисяч українців долучилися і обрали трійку журі.
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Про це інформує пресслужба Мінцифри.
«Вперше в історії конкурсу в Дії українці зможуть обрати виконавця, який представить Україну на конкурсі в Ліверпулі. Як завжди, прозоро і в декілька кліків. Попри наміри росії залякати та знищити все українське, ми й надалі продовжуємо будувати цифрову державу», — зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Спершу його команда зробила доступним перегляд Євробачення-2022 просто у застосунку. І за виступами учасників спостерігали понад мільйон українців з усього світу.
Восени в Дії запустили опитування за членів журі Нацвідбору на Євробачення. Так, майже 500 тисяч українців долучилися і обрали трійку журі.
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