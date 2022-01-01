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У Луцькому районі попрощалися з воїном Андрієм Кінахом

У Луцькому районі попрощалися з воїном Андрієм Кінахом
У селі Криничне Луцького району попрощалися із захисником Андрієм Кінахом.

Про це повідомили у Колківській громаді.

24 листопада 2022 року в населеному пункті Бахмутське Донецької області під час наступальних (штурмових) дій Андрій отримав поранення, несумісні з життям.

Щоб провести Воїна в останню дорогу та віддати йому шану, прийшли побратими, рідні, близькі та друзі, жителі громади. Церемонія відспівування відбулася в місцевому храмі Різдва Богородиці, яку очолив маневицький декан, протоієрей Андрій Закидальський.

Опісля відспівування в церкві похоронна процесія рушила до кладовища, де й поховали бійця.

В знак шани звучав Гімн України, а почесна варта тричі сколихнула повітря пострілами.

У Андрія залишилися батьки, дружина, донька та син.

"Як і всі ми, Андрій, прагнув одного – Перемоги та мирного неба над головою. Він є справжнім Героєм, який ціною власного життя подарував нам право на сьогодні та надію на завтра.

У ці скорботні дні вся Колківська селищна територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині загиблого Героя. Прийміть слова співчуття та подяки за сина-патріота України та нехай Господь Бог допомагає Вам перенести важкий біль втрати дорогої, рідної людини", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Андрій Кінах, прощання
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