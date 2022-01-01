У Луцькому районі попрощалися з воїном Андрієм Кінахом
Сьогодні, 01:01
У селі Криничне Луцького району попрощалися із захисником Андрієм Кінахом.
Про це повідомили у Колківській громаді.
24 листопада 2022 року в населеному пункті Бахмутське Донецької області під час наступальних (штурмових) дій Андрій отримав поранення, несумісні з життям.
Щоб провести Воїна в останню дорогу та віддати йому шану, прийшли побратими, рідні, близькі та друзі, жителі громади. Церемонія відспівування відбулася в місцевому храмі Різдва Богородиці, яку очолив маневицький декан, протоієрей Андрій Закидальський.
Опісля відспівування в церкві похоронна процесія рушила до кладовища, де й поховали бійця.
В знак шани звучав Гімн України, а почесна варта тричі сколихнула повітря пострілами.
У Андрія залишилися батьки, дружина, донька та син.
"Як і всі ми, Андрій, прагнув одного – Перемоги та мирного неба над головою. Він є справжнім Героєм, який ціною власного життя подарував нам право на сьогодні та надію на завтра.
У ці скорботні дні вся Колківська селищна територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині загиблого Героя. Прийміть слова співчуття та подяки за сина-патріота України та нехай Господь Бог допомагає Вам перенести важкий біль втрати дорогої, рідної людини", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Колківській громаді.
24 листопада 2022 року в населеному пункті Бахмутське Донецької області під час наступальних (штурмових) дій Андрій отримав поранення, несумісні з життям.
Щоб провести Воїна в останню дорогу та віддати йому шану, прийшли побратими, рідні, близькі та друзі, жителі громади. Церемонія відспівування відбулася в місцевому храмі Різдва Богородиці, яку очолив маневицький декан, протоієрей Андрій Закидальський.
Опісля відспівування в церкві похоронна процесія рушила до кладовища, де й поховали бійця.
В знак шани звучав Гімн України, а почесна варта тричі сколихнула повітря пострілами.
У Андрія залишилися батьки, дружина, донька та син.
"Як і всі ми, Андрій, прагнув одного – Перемоги та мирного неба над головою. Він є справжнім Героєм, який ціною власного життя подарував нам право на сьогодні та надію на завтра.
У ці скорботні дні вся Колківська селищна територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині загиблого Героя. Прийміть слова співчуття та подяки за сина-патріота України та нехай Господь Бог допомагає Вам перенести важкий біль втрати дорогої, рідної людини", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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