У Луцькому районі попрощалися з воїном Андрієм Кінахом





Про це



24 листопада 2022 року в населеному пункті Бахмутське Донецької області під час наступальних (штурмових) дій Андрій отримав поранення, несумісні з життям.



Щоб провести Воїна в останню дорогу та віддати йому шану, прийшли побратими, рідні, близькі та друзі, жителі громади. Церемонія відспівування відбулася в місцевому храмі Різдва Богородиці, яку очолив маневицький декан, протоієрей Андрій Закидальський.



Опісля відспівування в церкві похоронна процесія рушила до кладовища, де й поховали бійця.



В знак шани звучав Гімн України, а почесна варта тричі сколихнула повітря пострілами.



У Андрія залишилися батьки, дружина, донька та син.



"Як і всі ми, Андрій, прагнув одного – Перемоги та мирного неба над головою. Він є справжнім Героєм, який ціною власного життя подарував нам право на сьогодні та надію на завтра.



У ці скорботні дні вся Колківська селищна територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині загиблого Героя. Прийміть слова співчуття та подяки за сина-патріота України та нехай Господь Бог допомагає Вам перенести важкий біль втрати дорогої, рідної людини", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Криничне Луцького району попрощалися із захисником Андрієм Кінахом Про це повідомили у Колківській громаді.24 листопада 2022 року в населеному пункті Бахмутське Донецької області під час наступальних (штурмових) дій Андрій отримав поранення, несумісні з життям.Щоб провести Воїна в останню дорогу та віддати йому шану, прийшли побратими, рідні, близькі та друзі, жителі громади. Церемонія відспівування відбулася в місцевому храмі Різдва Богородиці, яку очолив маневицький декан, протоієрей Андрій Закидальський.Опісля відспівування в церкві похоронна процесія рушила до кладовища, де й поховали бійця.В знак шани звучав Гімн України, а почесна варта тричі сколихнула повітря пострілами.У Андрія залишилися батьки, дружина, донька та син."Як і всі ми, Андрій, прагнув одного – Перемоги та мирного неба над головою. Він є справжнім Героєм, який ціною власного життя подарував нам право на сьогодні та надію на завтра.У ці скорботні дні вся Колківська селищна територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині загиблого Героя. Прийміть слова співчуття та подяки за сина-патріота України та нехай Господь Бог допомагає Вам перенести важкий біль втрати дорогої, рідної людини", - йдеться у дописі.

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