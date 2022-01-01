Війна із Росією забрала життя ще одного волинянина Андрія Кінаха

Андрій Кінах.



Про це



«Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка - віддав своє життя за цілісність і незалежність України. На віки-вічні його ім'я буде вписане в історію нашої громади та України як воїна-Героя», - кажуть у дописі.



На території громади оголошена трьохденна жалоба.



Про час і місце прощання із загиблим Героєм буде повідомлено згодом.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колківська громада на Волині втратила ще одного Героя, що відважно боронив неньку Україну. На війні загинув волинський захисник, солдат, житель села КриничнеПро це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.«Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка - віддав своє життя за цілісність і незалежність України. На віки-вічні його ім'я буде вписане в історію нашої громади та України як воїна-Героя», - кажуть у дописі.На території громади оголошена трьохденна жалоба.Про час і місце прощання із загиблим Героєм буде повідомлено згодом.

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