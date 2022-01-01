Війна із Росією забрала життя ще одного волинянина Андрія Кінаха

Війна із Росією забрала життя ще одного волинянина Андрія Кінаха
Колківська громада на Волині втратила ще одного Героя, що відважно боронив неньку Україну. На війні загинув волинський захисник, солдат, житель села Криничне Андрій Кінах.

Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

«Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка - віддав своє життя за цілісність і незалежність України. На віки-вічні його ім'я буде вписане в історію нашої громади та України як воїна-Героя», - кажуть у дописі.

На території громади оголошена трьохденна жалоба.

Про час і місце прощання із загиблим Героєм буде повідомлено згодом.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кінах, загинув, військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З російського полону звільнили волинянина Івана Полячука
Сьогодні, 16:58
Війна із Росією забрала життя ще одного волинянина Андрія Кінаха
Сьогодні, 16:33
Завтра, 27 листопада, у значній частині Луцька кілька годин не буде світла
Сьогодні, 15:43
Росія обстріляла Дніпро: є поранені
Сьогодні, 15:19
З російського полону звільнили ще 12 українців
Сьогодні, 15:08
Схожі новини
Війна забрала життя волинського військового Валерія Ющика Війна забрала життя волинського військового Валерія Ющика
20 листопад, 23:00
На Донбасі загинув військовий з Луцька Віктор Анченко На Донбасі загинув військовий з Луцька Віктор Анченко
19 листопад, 10:55
На війні із Росією загинув 42-річний волинянин Віктор Крутій На війні із Росією загинув 42-річний волинянин Віктор Крутій
17 листопад, 19:22
Війна забрала життя військового з Волині Вадима Гаврисюка Війна забрала життя військового з Волині Вадима Гаврисюка
01 листопад, 15:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З російського полону звільнили волинянина Івана Полячука
Сьогодні, 16:58
 0
Війна із Росією забрала життя ще одного волинянина Андрія Кінаха
Сьогодні, 16:33
 0
Завтра, 27 листопада, у значній частині Луцька кілька годин не буде світла
Сьогодні, 15:43
 0
Росія обстріляла Дніпро: є поранені
Сьогодні, 15:19
 0
З російського полону звільнили ще 12 українців
Сьогодні, 15:08
 0
Медіа
відео
1/8