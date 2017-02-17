Слизька дорога: автівка Укрпошти злетіла у кювет. ФОТО

Слизька дорога: автівка Укрпошти злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні вранці, 26 листопада, автомобіль Укрпошти з’їхав у кювет.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волні.

До служби 101 надійшов дзвінок з проханням допомогти працівникам Укрпошти – їхній автомобіль злетів з дороги на слизькій ділянці дороги місцнвоеого значення поблизу села Жиричі Ковельського району.

Рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне пожежним автомобілем за допомогою лебідки витягнули поштовий автомобіль на дорогу.
Слизька дорога: автівка Укрпошти злетіла у кювет. ФОТО
Слизька дорога: автівка Укрпошти злетіла у кювет. ФОТО

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Теги: Укрпошта, автомобіль, кювет, Волинь
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Коментарі 1
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Такі "автівки" зняли з конвеєра у 1967-му році. 55 років тому... А пошту ще возить. Міцна машина, але що можна сказати про "Укрпошту"? Можливо, краще перейти на тягу оленів? Або північних собак (як 200 років тому на Алясці)? Так надійніше буде: собак і оленів в снігу не заносить.
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