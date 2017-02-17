Слизька дорога: автівка Укрпошти злетіла у кювет. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волні.



До служби 101 надійшов дзвінок з проханням допомогти працівникам Укрпошти – їхній автомобіль злетів з дороги на слизькій ділянці дороги місцнвоеого значення поблизу села Жиричі Ковельського району.



Рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне пожежним автомобілем за допомогою лебідки витягнули поштовий автомобіль на дорогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 26 листопада, автомобіль Укрпошти з’їхав у кювет.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волні.До служби 101 надійшов дзвінок з проханням допомогти працівникам Укрпошти – їхній автомобіль злетів з дороги на слизькій ділянці дороги місцнвоеого значення поблизу села Жиричі Ковельського району.Рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне пожежним автомобілем за допомогою лебідки витягнули поштовий автомобіль на дорогу.

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