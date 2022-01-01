У Луцьку у водія знайшли 680 літрів алкоголю





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Під час поверхневої перевірки автомобіля, поліцейські виявили 68 пляшок із рідиною, яка мала характерний запах етилового спирту. На пляшках були відсутні акцизні марки. В загальному 680 літрів рідини.



Водій повідомив, що розвозить такий алкоголь по магазинах.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з‘ясування обставин подій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора ввечері, 25 листопада, у Луцьку патрульні зупинили автомобіль Mercedes для перевірки документів.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час поверхневої перевірки автомобіля, поліцейські виявили 68 пляшок із рідиною, яка мала характерний запах етилового спирту. На пляшках були відсутні акцизні марки. В загальному 680 літрів рідини.Водій повідомив, що розвозить такий алкоголь по магазинах.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з‘ясування обставин подій.

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