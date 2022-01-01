У Луцьку у водія знайшли 680 літрів алкоголю

У Луцьку у водія знайшли 680 літрів алкоголю
Вчора ввечері, 25 листопада, у Луцьку патрульні зупинили автомобіль Mercedes для перевірки документів.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час поверхневої перевірки автомобіля, поліцейські виявили 68 пляшок із рідиною, яка мала характерний запах етилового спирту. На пляшках були відсутні акцизні марки. В загальному 680 літрів рідини.

Водій повідомив, що розвозить такий алкоголь по магазинах.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з‘ясування обставин подій.

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Теги: алкоголь, Луцьк, водій
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