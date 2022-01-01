Погода у Луцьку на завтра, 27 листопада

У Луцьку 27 листопада протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.Про це інформує Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 1° морозу до плюс 1°.Народний прогноз погоди: 27 листопада відзначається день апостола Пилипа. Погода цього дня багато в чому визначала майбутній врожай: іній на Пилипа — до врожаю вівса, дощ — пшениці. Якщо хмарне небо чи випаде сніг — до негожого травня; іній на деревах — до морозу, туман — на відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде. Прислуховувались і до пернатих “сусідів”: “На Пилипа ворона каркне — до відлиги”.