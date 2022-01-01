Погода у Луцьку на завтра, 27 листопада
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 27 листопада протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Про це інформує Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 1° морозу до плюс 1°.
Народний прогноз погоди: 27 листопада відзначається день апостола Пилипа. Погода цього дня багато в чому визначала майбутній врожай: іній на Пилипа — до врожаю вівса, дощ — пшениці. Якщо хмарне небо чи випаде сніг — до негожого травня; іній на деревах — до морозу, туман — на відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде. Прислуховувались і до пернатих “сусідів”: “На Пилипа ворона каркне — до відлиги”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 1° морозу до плюс 1°.
Народний прогноз погоди: 27 листопада відзначається день апостола Пилипа. Погода цього дня багато в чому визначала майбутній врожай: іній на Пилипа — до врожаю вівса, дощ — пшениці. Якщо хмарне небо чи випаде сніг — до негожого травня; іній на деревах — до морозу, туман — на відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде. Прислуховувались і до пернатих “сусідів”: “На Пилипа ворона каркне — до відлиги”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
До Пунктів Незламності за добу звернулося 1900 волинян. ФОТО
Сьогодні, 21:33
Як покарали ковельчанина, який запускав салюти у воєнний стан
Сьогодні, 20:46
Погода у Луцьку на завтра, 27 листопада
Сьогодні, 20:00
Війська НАТО проводять навчання біля кордонів Білорусі та Росії
Сьогодні, 19:10
У Луцьку у водія знайшли 680 літрів алкоголю
Сьогодні, 18:25
Медіа