До Пунктів Незламності за добу звернулося 1900 волинян. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Встановили обладнання для обігріву наметів, забезпечено електроживлення від генераторів, надається допомога людям від холоду та негоди.



Також громадяни звертаються до підрозділів служби 101 – там діють стаціонарні Пункти.



Протягом доби до цих Пунктів звернулось майже 1900 громадян.

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