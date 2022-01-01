До Пунктів Незламності за добу звернулося 1900 волинян. ФОТО

До Пунктів Незламності за добу звернулося 1900 волинян. ФОТО
На Волині розгорнули 10 Пунктів незламності ДСНС Волині – тут чергують рятувальники.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Встановили обладнання для обігріву наметів, забезпечено електроживлення від генераторів, надається допомога людям від холоду та негоди.

Також громадяни звертаються до підрозділів служби 101 – там діють стаціонарні Пункти.

Протягом доби до цих Пунктів звернулось майже 1900 громадян.
До Пунктів Незламності за добу звернулося 1900 волинян. ФОТО
До Пунктів Незламності за добу звернулося 1900 волинян. ФОТО
До Пунктів Незламності за добу звернулося 1900 волинян. ФОТО

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