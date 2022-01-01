До Пунктів Незламності за добу звернулося 1900 волинян. ФОТО
Сьогодні, 21:33
На Волині розгорнули 10 Пунктів незламності ДСНС Волині – тут чергують рятувальники.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Встановили обладнання для обігріву наметів, забезпечено електроживлення від генераторів, надається допомога людям від холоду та негоди.
Також громадяни звертаються до підрозділів служби 101 – там діють стаціонарні Пункти.
Протягом доби до цих Пунктів звернулось майже 1900 громадян.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Встановили обладнання для обігріву наметів, забезпечено електроживлення від генераторів, надається допомога людям від холоду та негоди.
Також громадяни звертаються до підрозділів служби 101 – там діють стаціонарні Пункти.
Протягом доби до цих Пунктів звернулось майже 1900 громадян.
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