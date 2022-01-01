Як покарали ковельчанина, який запускав салюти у воєнний стан





Про це пише



Інцидент стався ввечері 5 листопада цього року. Очевидці помітили, як хтось на вулиці Брестській у Ковелі запустив фейєрверк. Відео опублікували у соцмережах, згодом порушника знайшла поліція. Ним виявився 35-річний мешканець Ковеля, який свій вчинок пояснив тим, що святкував день народження племінниці.



У постанові Ковельського міськрайонного суду йдеться, що на засідання чоловік не прийшов, про причини неявки не повідомив. Тож справу розглядали без нього. У письмовому поясненні, яке він надавав ще коли поліція складала протокол, чоловік провину визнав.



Суддя Петро Бойчук визнав ковельчанина винним у порушенні ч.1 ст. 195-6 КУпАП (порушення використання піротехнічних засобів). Максимально йому загрожувало до 1020 грн штрафу, але суд призначив лише 850 грн. Крім того, порушник також сплатить 496 грн судового збору. Постанова наразі не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський суд оштрафував 35-річного чоловіка, який під час воєнного стану запустив фейєрверк . Поліцейським порушник пояснив, що запустив піротехніку під час святкування дня народження племінниці. Оскільки з грудня 2020 року запускати салюти чи фейєрверки у Ковелі заборонено, на чоловіка склали адмінпротокол. Згідно з рішенням суду, він повинен заплатити 850 грн штрафу.Про це пише Захід.net. Інцидент стався ввечері 5 листопада цього року. Очевидці помітили, як хтось на вулиці Брестській у Ковелі запустив фейєрверк. Відео опублікували у соцмережах, згодом порушника знайшла поліція. Ним виявився 35-річний мешканець Ковеля, який свій вчинок пояснив тим, що святкував день народження племінниці.У постанові Ковельського міськрайонного суду йдеться, що на засідання чоловік не прийшов, про причини неявки не повідомив. Тож справу розглядали без нього. У письмовому поясненні, яке він надавав ще коли поліція складала протокол, чоловік провину визнав.Суддя Петро Бойчук визнав ковельчанина винним у порушенні ч.1 ст. 195-6 КУпАП (порушення використання піротехнічних засобів). Максимально йому загрожувало до 1020 грн штрафу, але суд призначив лише 850 грн. Крім того, порушник також сплатить 496 грн судового збору. Постанова наразі не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію