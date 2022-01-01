У приміщенні лісництв на Волині можна зігрітися і підзарядити телефон

У приміщенні лісництв на Волині можна зігрітися і підзарядити телефон
На Волині забезпечили необхідні умови для того, щоб мешканці громад за потреби мали змогу зігрітися і підзарядити телефони в приміщенні лісництв.
Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Кватирко наголосив на необхідності забезпечити необхідні умови для того, щоб мешканці громад за потреби мали змогу зігрітися і підзарядити телефони в приміщеннях лісництв.

«Кожне приміщення нашого лісництва може бути і «пунктом незламності». Подбайте, щоб у приміщеннях було тепло, встановіть додаткові прилади, щоб була можливість більшій кількості людей підзарядити телефони чи павербанки. Де це можливо і за потреби має працювати генератор та має бути встановлено термінал Starlink», – зазначив Олександр Кватирко.

Також важливим є питання забезпечення населення дровами паливними.

«Кожна людина, яка цього потребує, повинна мати дрова на зиму. Особисто контролюйте ситуацію із реалізацією дров’яної деревини. Крім того, ще раз обговоріть із головами громад питання забезпечення дровами тих родин, які не можуть самостійно це вирішити і яким потрібна допомога», – звернувся головний лісівник області до керівників підприємств.

Щоб придбати дрова, необхідно:

- Звернутися до лісництва та написати відповідну заяву.
- Отримати рахунок на оплату.
- Здійснити оплату через термінал у лісництві. Також можна оплатити дрова у будь-якому відділенні банку або через онлайн-банкінг.
- Після оплати вирішити організаційні питання щодо доставки дров. - - За потреби – вартість автопослуг сплачується окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лісництва, зарядити телефон, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У приміщенні лісництв на Волині можна зігрітися і підзарядити телефон
Сьогодні, 22:36
До Пунктів Незламності за добу звернулося 1900 волинян. ФОТО
Сьогодні, 21:33
Як покарали ковельчанина, який запускав салюти у воєнний стан
Сьогодні, 20:46
Погода у Луцьку на завтра, 27 листопада
Сьогодні, 20:00
Війська НАТО проводять навчання біля кордонів Білорусі та Росії
Сьогодні, 19:10
Схожі новини
Слизька дорога: автівка Укрпошти злетіла у кювет. ФОТО Слизька дорога: автівка Укрпошти злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 17:47
Волинянин викрав автомобіль і скоїв на ньому ДТП Волинянин викрав автомобіль і скоїв на ньому ДТП
Сьогодні, 12:29
Графіки аварійних відключень не діють: «Волиньобленерго» прокоментували ситуацію зі світлом Графіки аварійних відключень не діють: «Волиньобленерго» прокоментували ситуацію зі світлом
Сьогодні, 12:12
Вихідними на Волині сніжитиме: працює спецтехніка Вихідними на Волині сніжитиме: працює спецтехніка
Сьогодні, 08:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У приміщенні лісництв на Волині можна зігрітися і підзарядити телефон
Сьогодні, 22:36
 0
До Пунктів Незламності за добу звернулося 1900 волинян. ФОТО
Сьогодні, 21:33
 0
Як покарали ковельчанина, який запускав салюти у воєнний стан
Сьогодні, 20:46
 0
Погода у Луцьку на завтра, 27 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Війська НАТО проводять навчання біля кордонів Білорусі та Росії
Сьогодні, 19:10
 0
Медіа
відео
1/8