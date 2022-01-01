У приміщенні лісництв на Волині можна зігрітися і підзарядити телефон



Про це



Начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Кватирко наголосив на необхідності забезпечити необхідні умови для того, щоб мешканці громад за потреби мали змогу зігрітися і підзарядити телефони в приміщеннях лісництв.



«Кожне приміщення нашого лісництва може бути і «пунктом незламності». Подбайте, щоб у приміщеннях було тепло, встановіть додаткові прилади, щоб була можливість більшій кількості людей підзарядити телефони чи павербанки. Де це можливо і за потреби має працювати генератор та має бути встановлено термінал Starlink», – зазначив Олександр Кватирко.



Також важливим є питання забезпечення населення дровами паливними.



«Кожна людина, яка цього потребує, повинна мати дрова на зиму. Особисто контролюйте ситуацію із реалізацією дров’яної деревини. Крім того, ще раз обговоріть із головами громад питання забезпечення дровами тих родин, які не можуть самостійно це вирішити і яким потрібна допомога», – звернувся головний лісівник області до керівників підприємств.



Щоб придбати дрова, необхідно:



- Звернутися до лісництва та написати відповідну заяву.

- Отримати рахунок на оплату.

- Здійснити оплату через термінал у лісництві. Також можна оплатити дрова у будь-якому відділенні банку або через онлайн-банкінг.

- Після оплати вирішити організаційні питання щодо доставки дров. - - За потреби – вартість автопослуг сплачується окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині забезпечили необхідні умови для того, щоб мешканці громад за потреби мали змогу зігрітися і підзарядити телефони в приміщенні лісництв.Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.Начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарстванаголосив на необхідності забезпечити необхідні умови для того, щоб мешканці громад за потреби мали змогу зігрітися і підзарядити телефони в приміщеннях лісництв.«Кожне приміщення нашого лісництва може бути і «пунктом незламності». Подбайте, щоб у приміщеннях було тепло, встановіть додаткові прилади, щоб була можливість більшій кількості людей підзарядити телефони чи павербанки. Де це можливо і за потреби має працювати генератор та має бути встановлено термінал Starlink», – зазначив Олександр Кватирко.Також важливим є питання забезпечення населення дровами паливними.«Кожна людина, яка цього потребує, повинна мати дрова на зиму. Особисто контролюйте ситуацію із реалізацією дров’яної деревини. Крім того, ще раз обговоріть із головами громад питання забезпечення дровами тих родин, які не можуть самостійно це вирішити і яким потрібна допомога», – звернувся головний лісівник області до керівників підприємств.- Звернутися до лісництва та написати відповідну заяву.- Отримати рахунок на оплату.- Здійснити оплату через термінал у лісництві. Також можна оплатити дрова у будь-якому відділенні банку або через онлайн-банкінг.- Після оплати вирішити організаційні питання щодо доставки дров. - - За потреби – вартість автопослуг сплачується окремо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію