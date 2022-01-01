27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає волинська актриса Світлана Органіста (на фото).
27 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Григорій, Пилип, Дмитро.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, миру, радості й достатку.
На Волині цього дня у 2007 році неподалік від Луцького підшипникового освятили новий храм на честь пророка Божого Іллі.
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27 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Григорій, Пилип, Дмитро.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, миру, радості й достатку.
На Волині цього дня у 2007 році неподалік від Луцького підшипникового освятили новий храм на честь пророка Божого Іллі.
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