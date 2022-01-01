Армія РФ перегруповується для посилення на трьох напрямках – Генштаб ЗСУ

Армія РФ перегруповується для посилення на трьох напрямках – Генштаб ЗСУ
На 276 добу широкомасштабної війни російські війська перегруповуються з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це інформують у Генштабі.

Противник не припиняє завдавати ударів по цивільних об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує наступальні дії. Намагається поповнювати втрати в особовому складі, озброєнні, боєприпасах, техніці та паливно-мастильних матеріалах.

Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Теги: Генштаб ЗСУ, ситуація, Україна, війна, Росія
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