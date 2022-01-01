В Україні є озеро, яке не має дна





Про це пише



З усіх боків озеро оточене Чорним лісом. За останні пів століття водойма замулилася і вкрилася плавучими островами, що переміщуються. І ніхто не знає, яка глибина.



"Усі спроби виміряти його були невдалими. Одного разу обірвалися дві мотузки по 250 метрів, тобто вже не менше 500 метрів. Також дно намагалися знайти водолази, проте воно провалювалося – і далі знову йшла глибина. А один із водолазів потонув, тіла не знайшли", – каже дослідник Олег Рубан.



Існує версія про подвійне дно, яке утворилося з гілок та опалого листя. Водиться в озері лише земляний карась. Вода дуже холодна і має майже однакову температуру в усі пори року, не замерзає. Лише взимку 2014-2015 років озеро було покрите товстим шаром криги, яка легко витримувала десять дорослих чоловіків.



А оскільки озеро повне таємниць, то й місцеві мешканці переповідають різні легенди. Нібито на дні лежить карета кримського хана Гірея – вилита з чистого золота і оздоблена діамантами та сапфірами. А ще розповідають, що в цих місцях ховав свої скарби Махно. Існує повір’я, що татари гнали невільників через Чорний ліс. Тих, хто остаточно вибився з сил і не міг йти, топили у водах. Тому досі біля озера чути голоси і стогони потопельників.



"Біля озера людям часто буває якось не по собі, – розповідають журналістам місцеві жителі. – Чіпляється блуд, і людина може отямитися вже у воді. На одному з берегів просто посеред лісу є колишня державна дача. Хто відпочивав там, розповідає, що вночі біля озера маряться русалки".



Науковці вважають, що «блуд чіпляється», бо у товщі озерної води накопичується газ метан – тому, ймовірно, й чути дивні звуки. Та містика містикою, а у 1970-х роках тут сталася загадкова трагедія. Влітку на озеро приїхали відпочивати підлітки. Вони взяли із собою старовинні книги, в яких розповідалося про те, як викликати духів. Як минула ніч на озері, ніхто не знає. Але вранці місцеві знайшли тих мертвих молодих людей і їхні старі книжки. Поліція так і не розкрила цю справу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік містечка Знам’янка, що у Кіровоградській області, є дивовижне озеро Берестувате, яке досі ховає від людей свої таємниці. Скільки б його не досліджували, так і не змогли виміряти глибину.Про це пише Вісник З усіх боків озеро оточене Чорним лісом. За останні пів століття водойма замулилася і вкрилася плавучими островами, що переміщуються. І ніхто не знає, яка глибина."Усі спроби виміряти його були невдалими. Одного разу обірвалися дві мотузки по 250 метрів, тобто вже не менше 500 метрів. Також дно намагалися знайти водолази, проте воно провалювалося – і далі знову йшла глибина. А один із водолазів потонув, тіла не знайшли", – каже дослідникІснує версія про подвійне дно, яке утворилося з гілок та опалого листя. Водиться в озері лише земляний карась. Вода дуже холодна і має майже однакову температуру в усі пори року, не замерзає. Лише взимку 2014-2015 років озеро було покрите товстим шаром криги, яка легко витримувала десять дорослих чоловіків.А оскільки озеро повне таємниць, то й місцеві мешканці переповідають різні легенди. Нібито на дні лежить карета кримського хана Гірея – вилита з чистого золота і оздоблена діамантами та сапфірами. А ще розповідають, що в цих місцях ховав свої скарби Махно. Існує повір’я, що татари гнали невільників через Чорний ліс. Тих, хто остаточно вибився з сил і не міг йти, топили у водах. Тому досі біля озера чути голоси і стогони потопельників."Біля озера людям часто буває якось не по собі, – розповідають журналістам місцеві жителі. – Чіпляється блуд, і людина може отямитися вже у воді. На одному з берегів просто посеред лісу є колишня державна дача. Хто відпочивав там, розповідає, що вночі біля озера маряться русалки".Науковці вважають, що «блуд чіпляється», бо у товщі озерної води накопичується газ метан – тому, ймовірно, й чути дивні звуки. Та містика містикою, а у 1970-х роках тут сталася загадкова трагедія. Влітку на озеро приїхали відпочивати підлітки. Вони взяли із собою старовинні книги, в яких розповідалося про те, як викликати духів. Як минула ніч на озері, ніхто не знає. Але вранці місцеві знайшли тих мертвих молодих людей і їхні старі книжки. Поліція так і не розкрила цю справу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію