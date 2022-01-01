День війни в Україні – це як місяць в Афганістані, – NYT
Сьогодні, 08:00
Україна на війні з РФ робить тисячі пострілів з артилерії на день. Водночас сили НАТО в Афганістані випускали по 300 снарядів за добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За словами представників НАТО, кількість використовуваної артилерії в Україні приголомшує. В Афганістані сили Північноатлантичного альянсу могли випускати по 300 артилерійських пострілів на день і не турбуватися щодо протиповітряної оборони.
Але Україна може робити тисячі пострілів на день та відчайдушно потребувати систем ППО від російських ракет та безпілотників іранського виробництва.
"День в Україні - це місяць або більше в Афганістані", - сказала експерт з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин Камілла Гранд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За словами представників НАТО, кількість використовуваної артилерії в Україні приголомшує. В Афганістані сили Північноатлантичного альянсу могли випускати по 300 артилерійських пострілів на день і не турбуватися щодо протиповітряної оборони.
Але Україна може робити тисячі пострілів на день та відчайдушно потребувати систем ППО від російських ракет та безпілотників іранського виробництва.
"День в Україні - це місяць або більше в Афганістані", - сказала експерт з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин Камілла Гранд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
День війни в Україні – це як місяць в Афганістані, – NYT
Сьогодні, 08:00
В Україні є озеро, яке не має дна
Сьогодні, 05:09
Кава покращує здоров'я печінки
Сьогодні, 04:20
Медіа