День війни в Україні – це як місяць в Афганістані, – NYT





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За словами представників НАТО, кількість використовуваної артилерії в Україні приголомшує. В Афганістані сили Північноатлантичного альянсу могли випускати по 300 артилерійських пострілів на день і не турбуватися щодо протиповітряної оборони.



Але Україна може робити тисячі пострілів на день та відчайдушно потребувати систем ППО від російських ракет та безпілотників іранського виробництва.



"День в Україні - це місяць або більше в Афганістані", - сказала експерт з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин Камілла Гранд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна на війні з РФ робить тисячі пострілів з артилерії на день. Водночас сили НАТО в Афганістані випускали по 300 снарядів за добу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.За словами представників НАТО, кількість використовуваної артилерії в Україні приголомшує. В Афганістані сили Північноатлантичного альянсу могли випускати по 300 артилерійських пострілів на день і не турбуватися щодо протиповітряної оборони.Але Україна може робити тисячі пострілів на день та відчайдушно потребувати систем ППО від російських ракет та безпілотників іранського виробництва."День в Україні - це місяць або більше в Афганістані", - сказала експерт з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин Камілла Гранд.

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