Курс валют у Луцьку 27 листопада





Про це



Євро купують за 40,90 а продають за 41,15.



Щодо польського злотого, то його купують за 8,55, а продають 8,80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 листопада долар продають за 40,05.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 40,90 а продають за 41,15.Щодо польського злотого, то його купують за 8,55, а продають 8,80.

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