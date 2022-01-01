ЗСУ знищили за добу 600 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 87310 (+600) осіб,

танків ‒ 2905 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,

артилерійських систем – 1897 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засобів ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1),

крилатих ракет ‒ 531 (+0),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од,

спеціальної техніки ‒ 163 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 27 листопада ЗСУ уже знищили близько 87310 окупантів, 2905 ворожих танків та 5856 ББМ.Про це інформує Генштаб ЗСУ.особового складу ‒ близько 87310 (+600) осіб,танків ‒ 2905 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,артилерійських систем – 1897 (+1) од,РСЗВ – 395 (+0) од,засобів ППО ‒ 209 (+0) од,літаків – 278 (+0) од,гелікоптерів – 261 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1),крилатих ракет ‒ 531 (+0),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од,спеціальної техніки ‒ 163 (+0).

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