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ЗСУ знищили за добу 600 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога

ЗСУ знищили за добу 600 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 27 листопада ЗСУ уже знищили близько 87310 окупантів, 2905 ворожих танків та 5856 ББМ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 87310 (+600) осіб,
танків ‒ 2905 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,
артилерійських систем – 1897 (+1) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1),
крилатих ракет ‒ 531 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од,
спеціальної техніки ‒ 163 (+0).

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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