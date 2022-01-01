На Волині невідомі вкрали водозабірну колонку

На Волині невідомі вкрали водозабірну колонку
Днями працівники УВКГ «Ковельводоканал» помітили, що на перехресті вулиць Винниченка–Незалежності невідомі поцупили ручну водозабірну колонку.

Про це йдеться на «гарячій» лінії Ковельського міського голови Ігоря Чайки, передає VSN.

"Попередньо працівники "Ковельводоканалу" вже тепер украдену колонку відремонтували, підготували її до використання зимою. Але хтось зняв і забрав верхню частину конструкції і тепер водозабірна колонка не працює", - йдеться у дописі.

Жителів громади закликали берегти майно і негайно повідомляти про подібні випадки поліцію.

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Теги: Ковель, вода, водозабірна колонка, Ігор Чайка
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