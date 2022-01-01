На Волині невідомі вкрали водозабірну колонку





Про це йдеться на «гарячій» лінії Ковельського міського голови Ігоря Чайки,



"Попередньо працівники "Ковельводоканалу" вже тепер украдену колонку відремонтували, підготували її до використання зимою. Але хтось зняв і забрав верхню частину конструкції і тепер водозабірна колонка не працює", - йдеться у дописі.



Жителів громади закликали берегти майно і негайно повідомляти про подібні випадки поліцію.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Ковелі воду подаватимуть за графіком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями працівники УВКГ «Ковельводоканал» помітили, що на перехресті вулиць Винниченка–Незалежності невідомі поцупили ручну водозабірну колонку.Про це йдеться на «гарячій» лінії Ковельського міського голови передає VSN."Попередньо працівники "Ковельводоканалу" вже тепер украдену колонку відремонтували, підготували її до використання зимою. Але хтось зняв і забрав верхню частину конструкції і тепер водозабірна колонка не працює", - йдеться у дописі.Жителів громади закликали берегти майно і негайно повідомляти про подібні випадки поліцію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію