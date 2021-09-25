У Ковелі воду подаватимуть за графіком





Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



Отож, вода буде в кранах:



з 6 години до 9 години



з 12 години до 14 години



з 18 години до 20 години.



Як повідомляють у «Ковельводоканалі», змушені перейти до погодинної подачі води через низьку напругу в енергосистемі.



У разі стабілізації ситуації повноцінне водопостачання буде відновлено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від сьогодні, 25 листопада, УВКГ «Ковельводоканал» подаватиме воду за графіком до стабілізації ситуації в енергосистемі.Про це повідомив Ковельський міський головаОтож, вода буде в кранах:з 6 години до 9 годиниз 12 години до 14 годиниз 18 години до 20 години.Як повідомляють у «Ковельводоканалі», змушені перейти до погодинної подачі води через низьку напругу в енергосистемі.У разі стабілізації ситуації повноцінне водопостачання буде відновлено.

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