У Ковелі воду подаватимуть за графіком
Сьогодні, 10:14
Від сьогодні, 25 листопада, УВКГ «Ковельводоканал» подаватиме воду за графіком до стабілізації ситуації в енергосистемі.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Отож, вода буде в кранах:
з 6 години до 9 години
з 12 години до 14 години
з 18 години до 20 години.
Як повідомляють у «Ковельводоканалі», змушені перейти до погодинної подачі води через низьку напругу в енергосистемі.
У разі стабілізації ситуації повноцінне водопостачання буде відновлено.
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Отож, вода буде в кранах:
з 6 години до 9 години
з 12 години до 14 години
з 18 години до 20 години.
Як повідомляють у «Ковельводоканалі», змушені перейти до погодинної подачі води через низьку напругу в енергосистемі.
У разі стабілізації ситуації повноцінне водопостачання буде відновлено.
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