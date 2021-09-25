У Ковелі воду подаватимуть за графіком

У Ковелі воду подаватимуть за графіком
Від сьогодні, 25 листопада, УВКГ «Ковельводоканал» подаватиме воду за графіком до стабілізації ситуації в енергосистемі.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Отож, вода буде в кранах:

з 6 години до 9 години

з 12 години до 14 години

з 18 години до 20 години.

Як повідомляють у «Ковельводоканалі», змушені перейти до погодинної подачі води через низьку напругу в енергосистемі.

У разі стабілізації ситуації повноцінне водопостачання буде відновлено.

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Теги: водопостачання, Ковель
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