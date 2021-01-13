Під Луцьком у будинку вибухнув газовий балон: двоє людей отримали опіки

Під Луцьком у будинку вибухнув газовий балон: двоє людей отримали опіки
Учора вранці, 24 листопада, у селі Озерце Луцької міської громади трапилася пожежа в приватному житловому будинку.

Про це інформують у ДСНС у Волинській області.

Вогонь охопив дерев’яні конструкції та речі домашнього вжитку. Під час пожежі постраждала 62-річна власниця будинку та 32-річний чоловік.

З термічними опіками їх госпіталізували до опікового відділення Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади. Стан громадян – середньої важкості.

За попередніми даними, пожежу спричинив вибух газового балону. Вибуховою хвилею знищено 80 % будинку.

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Теги: вибух, пожежа, газовий балон, Озерце
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