Під Луцьком у будинку вибухнув газовий балон: двоє людей отримали опіки





Про це інформують у ДСНС у Волинській області.



Вогонь охопив дерев’яні конструкції та речі домашнього вжитку. Під час пожежі постраждала 62-річна власниця будинку та 32-річний чоловік.



З термічними опіками їх госпіталізували до опікового відділення Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади. Стан громадян – середньої важкості.



За попередніми даними, пожежу спричинив вибух газового балону. Вибуховою хвилею знищено 80 % будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора вранці, 24 листопада, у селі Озерце Луцької міської громади трапилася пожежа в приватному житловому будинку.Про це інформують у ДСНС у Волинській області.Вогонь охопив дерев’яні конструкції та речі домашнього вжитку. Під час пожежі постраждала 62-річна власниця будинку та 32-річний чоловік.З термічними опіками їх госпіталізували до опікового відділення Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади. Стан громадян – середньої важкості.За попередніми даними, пожежу спричинив вибух газового балону. Вибуховою хвилею знищено 80 % будинку.

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