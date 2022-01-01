У Луцьку відкрили ще два «пункти незламності»

У Луцьку вчора, 24 листопада, на випадок блекауту та екстрених ситуацій розгорнули додаткові два «пункти незламності».Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.Так, вони розпочали діяльність на проспекті Відродження (біля ліцею №23) та на бульварі Дружби Народів біля (ЖКП №2), у Ковелі відкрили «пункт незламності» у районі «Сільмашу» (біля 11 садочка).Де ще у Луцьку є такі місця:- Театральний майдан, 1;- проспект Соборності, 18 (біля РАЦСу);- Церкві «Спасіння», Дубнівська, 1б.У наметах тепло – працюють обігрівачі або теплові пушки, можна випити чаю чи навіть кави.У наметах встановлені вогнегасники та засоби надання медичної допомоги, розповсюджені листівки з правил безпеки та порядку дій на випадок зникнення електропостачання, водопостачання, зникнення зв’язку тощо.