Українські захисники знищили понад 86 000 окупантів

Українські захисники знищили понад 86 000 окупантів
Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 430 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 86 150 своїх солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 25 листопада орієнтовно склали:

- особового складу - близько 86 150 (+430) осіб ліквідовано,
- танків - 2899 (+1) од.,
- бойових броньованих машин - 5844 (+5) од.,
- артилерійських систем - 1895 (+6) од.,
- РСЗВ - 395 (+0) од.,
- засобів ППО - 209 (+0) од.,
- літаків - 278 (+0) од.,
- вертольотів - 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),
- крилатих ракет - 531 (+0),
- кораблів / катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4404 (+4) од.,
- спеціальної техніки - 163 (+2).

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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