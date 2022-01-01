Українські захисники знищили понад 86 000 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника станом на 25 листопада орієнтовно склали:



- особового складу - близько 86 150 (+430) осіб ліквідовано,

- танків - 2899 (+1) од.,

- бойових броньованих машин - 5844 (+5) од.,

- артилерійських систем - 1895 (+6) од.,

- РСЗВ - 395 (+0) од.,

- засобів ППО - 209 (+0) од.,

- літаків - 278 (+0) од.,

- вертольотів - 261 (+0) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),

- крилатих ракет - 531 (+0),

- кораблів / катерів - 16 (+0) од.,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 4404 (+4) од.,

- спеціальної техніки - 163 (+2).



Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 430 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 86 150 своїх солдатів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника станом на 25 листопада орієнтовно склали:- особового складу - близько 86 150 (+430) осіб ліквідовано,- танків - 2899 (+1) од.,- бойових броньованих машин - 5844 (+5) од.,- артилерійських систем - 1895 (+6) од.,- РСЗВ - 395 (+0) од.,- засобів ППО - 209 (+0) од.,- літаків - 278 (+0) од.,- вертольотів - 261 (+0) од.,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),- крилатих ракет - 531 (+0),- кораблів / катерів - 16 (+0) од.,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4404 (+4) од.,- спеціальної техніки - 163 (+2).Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.

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