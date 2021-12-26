На Волині злочинці переправляли в Польщу контрабанду через БПЛА. ФОТО

На Волині злочинці переправляли в Польщу контрабанду через БПЛА. ФОТО
На Волині викрили чоловіків, які організували незаконне переміщення в Польщу тютюнових виробів за допомогою малих літальних та безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Правоохоронці провели санкціоновані обушки у помешканнях фігурантів.

У результаті слідчих дій вилучили безпілотник, типу квадрокоптер, 2 малих літальних апарати, типу літак, 7 акумуляторних батарей, парашут та 2 антени аналогового зв’язку з триногою, комплектуючі до малого літального апарату, тепловізор, майже 2500 пачок сигарет (з марками для продажу в мережі «Duty Free»), 3 радіостанції з зарядними пристроями, автомат Калашникова, нарізний карабін з оптичним пристроєм, близько 100 набоїв, 2 згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору, гроші, чорнові записи та інші речові докази.

Вилучене направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертиз. За результатами експертиз будуть кваліфікуватися дії фігурантів.

Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини та встановлюватиметься коло усіх осіб, причетних до скоєння злочину.
На Волині злочинці переправляли в Польщу контрабанду через БПЛА. ФОТО
На Волині злочинці переправляли в Польщу контрабанду через БПЛА. ФОТО
На Волині злочинці переправляли в Польщу контрабанду через БПЛА. ФОТО
На Волині злочинці переправляли в Польщу контрабанду через БПЛА. ФОТО



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Теги: Польща, контрабанда, БПЛА, волиняни
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